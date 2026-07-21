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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

سید محمد علمی سرپرست شهرداری قزوین شد

سید محمد علمی سرپرست شهرداری قزوین شد

قزوین- اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با رأی اکثریت، سید محمد علمی را به عنوان سرپرست شهرداری قزوین انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر قزوین که با حضور تمامی اعضای شورا برگزار شد، انتخاب سرپرست شهرداری قزوین در دستور کار قرار گرفت.

در پایان این جلسه، سید محمد علمی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به عنوان سرپرست شهرداری قزوین انتخاب شد.

اعضای شورای شهر در این نشست بر تداوم خدمات‌رسانی بدون وقفه به شهروندان، تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حفظ انضباط مالی در دوره سرپرستی شهرداری تأکید کردند.

این انتخاب پس از پایان مأموریت مهدی صباغی در شهرداری قزوین و ابلاغ رسمی پایان مأموریت وی از سوی وزارت کشور انجام شد.

کد مطلب 6895237

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