به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله فصیحی رامندی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید شهرداری قزوین با تشریح بخشی از عملکرد شورای ششم و مدیریت شهری طی پنج سال گذشته، اظهار کرد: با وجود چالش‌ها و موانع متعدد، شهرداری قزوین توانست پروژه‌های عمرانی و خدماتی مهمی را به سرانجام برساند که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای کمربندی پیامبر اعظم (ص) - آیت‌الله باریک‌بین، احداث بوستان بانوان جنوب شهر، ساخت فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی، ساماندهی پارکینگ آیت‌الله ابوترابی و ایجاد بوستان‌های محلی اشاره کرد.

وی افزود: دستاوردهای این دوره حاصل تلاش مستمر مدیران و کارکنان شهرداری و مدیریت جهادی مهدی صباغی بود و مجموعه مدیریت شهری با همکاری و همدلی توانست عملکردی متمایز نسبت به دوره‌های گذشته به ثبت برساند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به پایان مسئولیت شهردار سابق گفت: پس از ابلاغ رسمی وزارت کشور درباره خاتمه خدمت شهردار، شورای اسلامی شهر مطابق فرآیندهای قانونی موضوع را پیگیری و در نهایت با تشکیل جلسه رسمی، محمدرضا علمی را به عنوان سرپرست شهرداری قزوین انتخاب کرد.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون این موضوع اظهار کرد: تمامی اقدامات شورا در چارچوب قانون انجام شد و پس از وصول ابلاغیه رسمی، تصمیم لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شد.

فصیحی رامندی ادامه داد: تجربه پنج سال گذشته نشان داد که مدیریت جهادی، حضور میدانی، تلاش شبانه‌روزی و وقت‌شناسی، نقش مهمی در پیشبرد امور شهری دارد و انتظار می‌رود این رویکرد در دوره سرپرستی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جدید برشمرد و گفت: طرح‌هایی مانند خیابان ۶۵ متری، میدان میوه و تره‌بار، تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس و دیگر پروژه‌های اثرگذار شهری باید با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت مناسب به نتیجه برسند.

رئیس شورای شهر قزوین همچنین بر لزوم تکریم شهروندان تأکید کرد و افزود: مدیران و کارکنان شهرداری باید در تمامی مراجعات مردمی، اخلاق‌مداری، سعه‌صدر و خوش‌برخوردی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به نحوه تعامل شهرداری با سایر دستگاه‌ها اظهار کرد: هماهنگی با نهادهای مختلف به معنای چشم‌پوشی از اختیارات قانونی شهرداری نیست؛ تعامل سازنده زمانی محقق می‌شود که استقلال و جایگاه قانونی مدیریت شهری حفظ شود و تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی اتخاذ شود.

فصیحی رامندی یکی دیگر از الزامات موفقیت مدیریت شهری را انسجام درونی دانست و گفت: همدلی، همکاری و حمایت متقابل میان مدیران و کارکنان شهرداری، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف مدیریت شهری خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به سرپرست جدید شهرداری توصیه کرد تا حد امکان از انجام تغییرات گسترده مدیریتی در دوره سرپرستی خودداری شود و افزود: تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که تغییرات غیرضروری نه تنها کمکی به بهبود امور نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب ایجاد وقفه در روند اجرای برنامه‌ها شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت، همدلی و استمرار روند خدمت‌رسانی، مدیریت شهری بتواند گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی قزوین و پاسخگویی به مطالبات شهروندان بردارد.