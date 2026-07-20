انتخاب سرپرست شهرداری قزوین به معاونان محدود نیست

امیر جعفرزادگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان ماموریت صباغی در شهرداری قزوین و گمانه ها در رابطه با انتخاب سرپرست جدید شهرداری اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات موجود، تمامی کارکنان شهرداری که مطابق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند شهرداری محسوب می‌شوند، در صورت طی شدن استعلام‌های قانونی، امکان انتخاب به عنوان سرپرست شهرداری را دارند.

وی افزود: محدودیت انتخاب سرپرست از میان معاونان یا ذی‌حساب شهرداری تنها در شرایط خاصی اعمال می‌شود که شهردار بر اساس بند «ج» ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران از طریق استیضاح برکنار شده باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین ادامه داد: در چنین وضعیتی، قانون برای جلوگیری از ایجاد وقفه در اداره امور شهرداری، این اختیار را به شورای شهر داده است که در همان جلسه استیضاح، یکی از معاونان یا مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست منصوب کند.

جعفرزادگان تصریح کرد: اما در پرونده شهرداری قزوین، پایان مسئولیت شهردار بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اعلام شده و این موضوع مشمول شرایط استیضاح نیست؛ بنابراین شورای اسلامی شهر اختیار دارد با رعایت ضوابط قانونی، هر یک از کارکنان واجد شرایط شهرداری را به عنوان سرپرست انتخاب کند.

وی تأکید کرد: ملاک اصلی در این فرآیند، احراز شرایط قانونی و انجام استعلام‌های لازم است و قانون، محدودیتی برای انتخاب سرپرست از میان تمامی کارکنان واجد شرایط شهرداری در این وضعیت قائل نشده است.

