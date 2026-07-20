به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در جلسه بررسی روند اجرای طرح حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور در بخش چهاردانگه گفت. دشمنان امروز با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود در تلاش هستند تا روند پیشرفت کشور را متوقف کرده و جمهوری اسلامی ایران را با چالشهای مختلف مواجه کنند، اما عبور از این شرایط، نیازمند فعال شدن همه ظرفیتهای اجتماعی و مردمی است.
وی افزود: حل مسائل کشور صرفاً با اتکای دولت امکانپذیر نیست. رفع ناترازیها، اصلاح ساختارها و حل مشکلات انباشته کشور، نیازمند مشارکت همه مردم، نهادهای اجتماعی، مساجد، گروههای مردمی و مدیران محلی است و دولت به تنهایی قادر به انجام این مأموریت نخواهد بود.
رئیس جمهور گفت: شایسته جامعه اسلامی نیست که با وجود برخورداری از ظرفیتهای فراوان، همچنان با ناترازیها و کاستیهای مختلف مواجه باشد. همه باید احساس مسئولیت کنند و منتظر صدور دستور برای انجام کار نمانند؛ هر فرد، متناسب با مسئولیت و توان خود، باید برای پیشرفت کشور اقدام کند.
پزشکیان اظهار کرد: هر اندازه افق نگاه مدیران و فعالان اجتماعی گستردهتر باشد، امکان جلب مشارکت اقشار بیشتری از جامعه فراهم خواهد شد، اما اگر نگاهها محدود و کوتاهمدت باشد، دستیابی به اهداف بزرگ امکانپذیر نخواهد بود.
وی اضافه کرد: هر کس در مسیر خدمت، نگاه خود را اصلاح و تعالی ببخشد، بیتردید از یاری الهی برخوردار خواهد شد. اگر وضعیت موجود را پایان راه ندانیم و برای اصلاح آن اراده کنیم، قطعاً به جایگاهی که شایسته ملت ایران است دست خواهیم یافت.
پزشکیان گفت: خداوند استعداد تعالی، خلاقیت و توانمندی را در وجود انسان قرار داده است و مدیران و مسئولان اگر این باور را در خود تقویت کنند، راههای حل مسائل نیز به روی آنان گشوده خواهد شد.
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