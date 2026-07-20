رئیس پژوهشکده میگو: طرح ملی مزارع الگویی شیلات اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل دشتیان‌نسب دوشنبه شب در نشست هماهنگی برنامه‌های مرتبط با طرح ملی مزارع الگویی در بخش شیلات و آبزی پروری با حضور نمایندگان پژوهشکده میگو کشور و اداره کل شیلات استان بوشهر در محل مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: مزرعه الگویی یک روش ترویجی با رویکرد تجربی ویژه انتقال فناوری در سیستم ترویج کشاورزی است. به عبارت صحیح تر، مزرعه الگویی یک روش ترویجی برای انتقال فناوری و ایجاد یادگیری عملی درمزرعه است که عملکرد و بهره وری تولید در آن، به دلیل کاربرد مجموعه ای از فناوریها و روشهای مدیریت مبتنی بردانش در همه ابعاد تولید، به صورت مشهود و قابل سنجش بالاتر از میانگین منطقه بوده و نتایج آن قابلیت الگوبرداری توسط سایر بهره برداران است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، کاهش فاصله عملکرد میان بهره‌برداران پیشرو و سایر پرورش‌دهندگان و جبران خلاء عملکرد موجود است. در این طرح، مزارع اصلی و تابعه به عنوان پایلوت انتقال دانش فنی، الگوهای نوین مدیریتی و نتایج تحقیقات کاربردی به عرصه تولید انتخاب می‌شوند. همچنین ارائه پشتیبانی‌های فنی، اجرایی و آموزشی به بهره‌برداران از دیگر اهداف این برنامه ملی محسوب می‌شود.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه آبزی پروری دانش‌بنیان و تحقق امنیت غذایی پایدار در کشور خواهد بود.

در این نشست، اهمیت اجرای این طرح و موارد و مسایل مرتبط با آن با کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بحث و بررسی لازم قرار گرفت.