به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان، اظهار کرد: توسعه عدالت آموزشی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و مشارکت مردم و خیران در حوزه ساخت فضاهای آموزشی شهرستان هنوز با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد.

وی افزود: علاوه بر چند پروژه در حال اجرا از جمله مدارس در مهاباد و اردستان، لازم است دستگاه‌های اجرایی با برگزاری جلسات مستمر با صنایع، معادن و خیران، زمینه مشارکت بیشتر در توسعه فضاهای آموزشی را فراهم کنند.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و حفظ فرصت‌های شغلی موجود از اولویت‌های شهرستان است و دستگاه‌های متولی باید با صنایع بزرگ و معادن جلسات تخصصی برگزار کنند تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شود.

حیدری تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی شهرستان، نقش مهمی در اشتغال‌زایی دارد و باید با رفع موانع، اجرای این طرح‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

وی بیان کرد: تأمین آب شرب شهرستان خط قرمز مدیریت شهرستان است و هیچ تصمیمی نباید موجب به خطر افتادن پایداری آب شرب مردم شود.

فرماندار اردستان با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان اقدامات مناسبی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها انجام داده‌اند، اما لازم است روند تکمیل پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

حیدری با تأکید بر توسعه گردشگری شهرستان، اضافه کرد: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و میراث فرهنگی باید با اجرای پروژه‌های شاخص، زمینه افزایش جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید برای جذب دانشجو و معرفی ظرفیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند و اطلاع‌رسانی درباره امکانات آموزشی و پژوهشی را افزایش دهند.

فرماندار اردستان همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های بیمارستانی، تجهیز مراکز درمانی، توسعه هنرستان‌ها بر اساس نیاز شهرستان و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های عملکرد مستند و قابل دفاع از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی شد.