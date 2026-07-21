الحیه خطاب به اشغالگران: ما صاحب آرمان فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس در پیام کوتاهی برای اشغالگران خط و نشان کشید.

وی افزود: به اشغالگران می گوییم که ما صاحب آرمان فلسطین هستیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس خطاب به صهیونیستها گفت: نه کشته شدن فرزندان و نه شهادت رهبران و فرماندهان ما را نمی ترساند و باعث نخواهد شد که ما هراسی به خود راه دهیم.

الحیه در گفتگو با رهبران گروه‌های فلسطینی: تحقق وحدت ملی در صدر اولویت‌های حماس قرار دارد

از سوی دیگر شماری از رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین در تماس‌های تلفنی جداگانه با خلیل الحیه، انتخاب وی به‌ عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و اعتماد اعضای این جنبش به او را تبریک گفتند.

خلیل الحیه در این چارچوب با جمیل مزهر، معاون دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین؛ محمد دحلان، رئیس جریان اصلاح دموکراتیک جنبش فتح؛ بسام الصالحی، دبیرکل حزب خلق فلسطین و جبریل الرجوب، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، گفتگوی تلفنی داشت.

الحیه در این تماس‌ها تاکید کرد که تحقق وحدت ملت فلسطین در صدر اولویت‌هایی قرار دارد که او و رهبری حماس برای دستیابی به آن در مرحله پیش‌ رو تلاش خواهند کرد.