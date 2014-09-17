1200 دانش آموز در مراکز آموزشی استثنایی خراسان شمالی تحصیل می کنند

حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحصیل هزار و 265 دانش آموز با نيازهاي ويژه در سال تحصيلي جديد در شهرستان های مختلف خراسان شمالی خبر داد و افزود: این دانش آموزان در 16 مرکز آموزشي استثنايي استان تحصيل خواهند کرد.

وی با بیان این که دانش آموزان مزبور به طور ویژه در مراکز آموزشی استثنایی استان تحصیل خواهند کرد، افزود: علاوه بر این امسال 365 دانش آموز نیز به صورت تلفیقی در پایه های تحصیلی مختلف در مدارس عادی استان تحصیل می کنند.

به گفته نعمتی در سال تحصیلی جدید حدود 100 نوآموز دارای نیازهای ویژه در مراکز آموزش استثنایی خراسان شمالی پذیرش شده اند و مابقی دانش آموزان در پایه ها و مقاطع تحصیلی بالاتر مشغول به فراگیری علم و دانش می شوند.

وی اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جشن شکوفه ها در مراکز آموزش استثنایی خراسان شمالی سی و یکم شهریور ماه جاری به صورت متمرکز در مرکز آموزشي نسترن بجنورد برگزار خواهد شد.

رییس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی اضافه کرد: در این راستا زنگ مهر و مقاومت نیز اول مهر ماه با حضور مسئولان به شکل متمرکز استاني در دبيرستان صدراي بجنورد نواخته مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی امسال در این استان 906 هزار نفری، بیش از 168 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف در دو هزار و 300 آموزشگاه زیر نظر 15 هزار و 700 نیروی فرهنگی مشغول تحصیل می شوند.