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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۳

انسداد محور هراز تا ساعت ۱۷؛ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران

انسداد محور هراز تا ساعت ۱۷؛ ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران

جانشین پلیس راه فراجا از انسداد محور هراز در هر دو مسیر تا ساعت ۱۷ امروز به دلیل اجرای عملیات ریزش‌برداری سنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: محور هراز امروز به دلیل اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و کندوان برای تردد استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم–تهران در محدوده‌های شکرآباد و سعیدآباد، آزادراه ساوه–تهران در محدوده عوارضی تهران، محور شهریار–تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین–تهران در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه فراجا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت روان است، گفت: محور چالوس با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه با مه‌گرفتگی در ارتفاعات و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی همراه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.

کد مطلب 6894302

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