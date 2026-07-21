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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

پتروشیمی یک گام به تکرار قهرمانی در لیگ تنیس روی میز نزدیک شد

پتروشیمی یک گام به تکرار قهرمانی در لیگ تنیس روی میز نزدیک شد

تیم پتروشیمی با پیروزی برابر سپاهان در دیدار رفت لیگ برتر تنیس روی میز، یک گام به تکرار قهرمانی در این رقابت‌ها نزدیک‌تر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدار رفت میان دو تیم پتروشیمی بندرامام و سپاهان وارد مرحله فینال شد.

در این دیدار، تیم تنیس روی میز پتروشیمی حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و یک گام به تکرار قهرمانی نزدیک تر شد.

دیدار برگشت تیم های پتروشیمی و سپاهان در فینال لیگ تنیس روی میز امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) برگزار می شود. شاگردان وحید کاظمی نژاد در صورت تکرار پیروزی در این بازی، قهرمان فصل خواهند شد.

پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز است. سپاهان هم در نخستین سال حضور در این رقابت ها راهی فینال شده است.

پتروشیمی با در اختیار داشتن نفراتی مانند نوشاد و نیما عالمیان و محمد موسوی در این فصل از مسابقات شرکت کرده است. امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی، میلاد عابدینیان و امین احمدیان هم در ترکیب سپاهان حضور دارند.

کد مطلب 6894364

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