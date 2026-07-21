  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

سپاهان قهرمان لیگ تنیس روی میز شد

سپاهان قهرمان لیگ تنیس روی میز شد

سی و چهارمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نهایی سی و چهارمین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور امروز (سه شنبه ۳۰ تیر) در تهران و میان دو تیم پتروشیمی و سپاهان برگزار شد. در این دیدار تیم سپاهان حریف مدعی خود را با شکست ٣ بر ٢ مواجه کرد.

بدین ترتیب تیم سپاهان عنوان قهرمانی سی و چهارمین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور را به خود اختصاص داد.

سپاهان که سال حضور در لیگ برتر تنیس روی میز را تجربه می کرد موفق به کسب عنوان قهرمانی شد در حالیکه حریفش مدافع عنوان قهرمانی بود.

کد مطلب 6895012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها