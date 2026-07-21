تسهیلگری حداکثری در خرید گندم؛ اولویت اصلی استان زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه آرد و گندم فرمانداری با اشاره به تجربه جنگهای گذشته اظهار کرد: با یادآوری جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، از آغاز جنگ تحمیلی سوم، قرارگاههای امنیت غذایی و زیرساختها در استان تشکیل شده و تمامی سناریوهای احتمالی درباره آسیب به زیرساختها بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر آمادگی استان برای مقابله با شرایط بحرانی، گفت: با توجه به تهدیدات احتمالی، تدابیر لازم برای تضمین امنیت غذایی و حفاظت از زیرساختها اندیشیده شده و هدف اصلی، تأمین نیازهای اساسی مردم در هر شرایطی است. حفظ و تقویت ذخایر راهبردی گندم از اولویتهای استان است.
وی افزود: هدف اصلی ما تأمین و تضمین امنیت غذایی مردم است و حتی در شرایط دشوار نیز این مأموریت با برنامهریزی و هماهنگی لازم دنبال خواهد شد.
معاون استاندار با اشاره به تهدیدات احتمالی علیه زیرساختهای انرژی تصریح کرد: مردم نباید درباره تأمین برق نگرانی داشته باشند. مدیران صنعت برق و دستگاههای مرتبط برنامهریزیهای لازم را برای تأمین برق مورد نیاز بخشهای اساسی انجام دادهاند.
مرادخانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی و رعایت اصول پدافند غیرعامل، گفت: حفظ و تقویت ذخایر راهبردی گندم از اولویتهای استان است تا در صورت بروز هرگونه بحران، مشکلی در تأمین این کالای اساسی ایجاد نشود.
وی با اشاره به اهمیت گندم در محاصره دریایی و تجارت دریایی، گفت: موضوع گندم از اهمیت حیاتی برخوردار است و باید با افزایش تابآوری، مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق، امکان کنترل شرایط در وضعیتهای بحرانی فراهم شود. تصمیمات لازم در این زمینه در قرارگاه امنیت غذایی اتخاذ خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین بر مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: تجهیز چاههای کشاورزی به پنلهای خورشیدی میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و افزایش پایداری تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.
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