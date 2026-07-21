به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح سه‌شنبه در نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان با تحلیل پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت حماسه حضور ملت ایران، بر ضرورتِ تعمیقِ روحیه مقاومت و حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

امام جمعه دشتستان، پیامِ راهبردی رهبر انقلاب را چراغِ راهِ فعالان فرهنگی و سیاسی دانست و به تبیینِ هشت محور کلیدیِ آن در جهتِ تقویتِ مبانیِ قرارگاه مقاومت پرداخت.

وی با اشاره به حضور بی‌نظیر و تاریخی ملت ایران در مراسم بدرقه شهید، این اجتماع را پاسخی کوبنده به دشمنان دانست و افزود: این حضور، وفاداریِ ناگسستنی مردم به آرمان‌های انقلاب را به رخ جهانیان کشید و محاسباتِ دشمن را در قبالِ ملت ایران برهم زد.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر عدمِ اعتبارِ وعده‌های نظام سلطه تصریح کرد: پیامِ صریح رهبر معظم انقلاب، غیرقابل اعتماد بودنِ ذاتِ سیاست آمریکا است. رئیس‌جمهور آمریکا با نقض توافقات، بار دیگر ثابت کرد که فریبکاری در ذاتِ این نظام است و نباید به هیچ وعده‌ای از سوی آنان دل بست.

حجت‌الاسلام مصلح، موضوع وحدت را مهم‌ترین نیازِ امروزِ کشور برشمرد و با هشدار نسبت به دوقطبی‌سازی‌های کاذب، خاطرنشان کرد: امروز هرگونه اختلاف‌افکنی، پازلِ دشمن را تکمیل می‌کند. مسئولان و مردم باید با حفظ وحدت و انسجام، اجازه ندهند دشمن کوچکترین نشانه‌ای از ضعف یا چنددستگی در صفوفِ داخلی ببیند.

وی در خصوصِ نقد سازنده نیز اظهار کرد: نقد دلسوزانه و منصفانه، موجب پویایی نظام است، مشروط بر آنکه به عدالت باشد، ظلمی به بی‌گناهان نشود و وحدت جامعه را خدشه‌دار نکند.

امام جمعه دشتستان با قدردانی از اقشار، مراجع، نخبگان و نیروهای جبهه مقاومت که در خلق حماسه اخیر نقش‌آفرینی کردند، خطاب به اعضای قرارگاه مقاومت مردمی گفت: دشمن اگر احساسِ قدرت و انسجام در داخل ایران کند، ناچار به عقب‌نشینی است. وظیفه امروزِ قرارگاه مقاومت، امیدآفرینی در جامعه، حمایت از مسئولان دلسوز و آمادگیِ همه‌جانبه برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی با همان روحیه‌ی رزمندگان اسلام است که دشمن هرگز فراموش نخواهد کرد.

این نشست با تأکید بر لزومِ پیگیریِ منویاتِ رهبر معظم انقلاب در بدنه مردمی و تداومِ فعالیت‌های تبیینیِ قرارگاه به پایان رسید.