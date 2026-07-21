امام حسین (ع) مرا به خدمت پذیرفت؛ رادیو اربعین برایمان کاری دلی است

حمید عبیری گوینده رادیو اربعین با اشاره به سابقه حضور خود در رادیو اربعین به خبرنگار مهر گفت: از نخستین روز آغاز به کار رادیو اربعین، تا الان حدود سیزده سال است که توفیق حضور در این شبکه را داشته‌ام. احساس می‌کنم امام حسین (ع) مرا برای خدمت پذیرفته است و از آن زمان، هر سال برای آغاز دوباره فعالیت رادیو اربعین لحظه‌شماری می‌کنم.

وی حضور در کنار مردم و زائران امام حسین (ع) را یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های زندگی خود دانست و افزود: اجرای برنامه در رادیو اربعین با فعالیت در دیگر شبکه‌ها تفاوت اساسی دارد. من در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، معارفی و قرآنی برنامه اجرا کرده‌ام، اما فضای این شبکه را نمی‌توان با هیچ‌یک از آن تجربه‌ها مقایسه کرد.

عبیری درباره ویژگی اجرای برنامه در این شبکه اظهار کرد: در رادیو اربعین نگاه مادی و دنیایی رنگ می‌بازد. ممکن است جسم گوینده در استودیو باشد، اما در حقیقت با دل خود به این فضا می‌آید و با دل مردم سخن می‌گوید. سخنان مخاطبان درباره امام حسین (ع)، اهل‌ بیت (ع) و واقعه عاشورا به جان ما می‌نشیند و از زبانمان جاری می‌شود.

این گوینده، شناخت درست از واقعه عاشورا را یکی از ضرورت‌های حضور پشت میکروفن رادیو اربعین دانست و تصریح کرد: گوینده باید تا حد امکان با حوادث کربلا، اتفاقات پس از عاشورا، مصائب کاروان اسرا و پیام اصلی قیام امام حسین(ع) آشنا باشد. واقعه عاشورا نشان داد که پیروزی همیشه در ظاهر میدان جنگ معنا نمی‌شود؛ نام و پیام امام حسین (ع) و یارانش قرن‌ها ماندگار شده و همچنان الهام‌بخش انسان‌هاست.

عبیری درباره بخش صبحگاهی رادیو اربعین توضیح داد: این برنامه با همراهی گروهی حرفه‌ای و باتجربه روی آنتن می‌رود. اگرچه فضای محرم و صفر با سوگ همراه است، برنامه صبحگاهی باید در کنار حفظ حرمت این ایام، نشاط و امید معنوی آغاز روز را نیز به مخاطبان منتقل کند.

وی ادامه داد: در این برنامه تلاش می‌کنیم نیازهای روحی و معنوی شنوندگان را در کنار وظیفه اطلاع‌رسانی تأمین کنیم. به بهانه استجابت دعا در ساعات ابتدایی صبح، به‌صورت رادیویی به بیمارستان‌ها سر می‌زنیم و برای بیماران، به‌ویژه کودکان مبتلا به سرطان و بیماری‌های سخت، دعا می‌کنیم. همچنین با خانواده‌های شهدا گفتگو داریم و یاد شهدای دانش‌آموز را زنده نگه می‌داریم.

عبیری اطلاع‌رسانی به زائران را از دیگر مأموریت‌های برنامه دانست و گفت: در شرایط گرمای هوا و دشواری‌های مسیر، زائران به اطلاعات دقیق و کاربردی نیاز دارند. به همین دلیل، بخش‌های متنوعی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز آنان پیش‌بینی شده است.

وی در پایان درباره رویکردهای این شبکه عنوان کرد: هر روز یک سفر رادیویی به کربلا داریم تا کسانی که امکان حضور در این مسیر را ندارند، احساس کنند از طریق رادیو اربعین زائر امام حسین (ع) شده‌اند. همه عوامل برنامه با دل کار می‌کنند؛ زیرا هر سخنی که از دل برخیزد، بر دل مخاطب نیز می‌نشیند.