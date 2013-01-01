13 ویژه برنامه اربعین از شبکه رادیویی البرز پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "عاشقانه ها" نام برنامه ای ست که توسط برنامه سازان گروه صبحگاهی تهیه می شود.

این برنامه در ساعت 8:15 روز 15 دی ،به مدت 50 دقیقه روی آنتن می رود.

"عاشقانه ها "درباره مراسم اربعین حسینی گفتگویی خواهد داشت با پیر غلامان حسینی استان البرز.

مسلمانان شیعه در این روز مراسم سوگواری به یاد حسین بن علی(ع) و ۷۲ تن از یارانش را که در روز عاشورا به دست لشکریان یزید شهید شدند، برگزار می‌کنند و این برنامه به انعکاس این مطالب از زبان پیرغلامان امام حسین (ع) می پردازد.

"آنگاه هدایت شدم" از ساعت 8:30 روز 14 دی به مدت 60 دقیقه روی آنتن می رود.

این برنامه با رویکرد فرهنگی، اجتماعی به معرفی و گفتگو با تازه مسلمان شده ها می پردازد و جذابیت های دین اسلام را بازگو خواهد کرد.

اکنون اسلام در اروپا و غرب بسیار نفوذ کرده است و مورد توجه گروه های روشنفکر و نخبه غربی قرار گرفته و گرویدن شمار زیادی از آنان به این دین بزرگ، پدیده ای قابل مطالعه است با وجود اینکه طی قرون گذشته برای جلوگیری از نفوذ اسلام در غرب، همه موانع به کار گرفته شد.

به همین منظور این برنامه برای شنوندگان جذابیت های ویژه ای خواهد داشت.

"سرآغاز" نام برنامه ای ست از گروه نیمروزی این شبکه که ساعت 20:30 در روز 14 دی )یستم ماه صفر است چهل روز بعد از روز عاشورا است(پخش می شود.

بیان دلایل ماندگاری واقعه کربلا و پیام آن به جهانیان موضوع ایت برنامه را تشکیل می دهد.

"بر مسیر نور" و "یک جرعه عطش" برنامه های اذانگاهی صبح و ظهر روزهای 14 و 15 دی ماه هستند که به صورت ویژه به موضوع اربعین حسینی و راز ماندگاری و درس هایی از آن می پردازند.

"رد پای عشق "برنامه ای ست از گروه عصرگاهی رادیو البرز که بین ساعت 14:30 تا 15:00 در روز 15 دی پخش می شود.

"رد پای عشق" نگاهی خواهد داشت به موضوع اربیعین حسینی و زائران امام حسین(ع) که در روز اربعین ،با پای پیاده خود را به کربلا و بین الحرمین می رسانند.

"کجاوه آسمان " بین ساعت 18:00 تا 18:30 در روزهای 14 و 15 دی تقدیم شنوندگان خواهد شد.

"کجاوه آسمان" اتفاقاتی را که در طول مسیر و در منزلگاه های مختلف برای اسرای واقعه کربلا اتفاق افتاده است را روایت می کند.

"قاب خاطره" برنامه ای 15 دقیقه ای ست از گروه نیمروزی در ساعت 10:30 روزهای 14 و 15 به پخش مرثیه و مداحی ویژه اربعین شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان در حماسه عاشورا می پردازد.

"رد خون" ویژه برنامه ایست از گروه شبانگاهی رادیو البرز که نگاهی دارد به واقعه عاشورا تا اربعین حسینی.

این برنامه به موضوعاتی همچون خطبه های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) و تبیین هدف امام حسین(ع) از قیام می پردازد.

"آینه قیام" قاصد پیامی جاویدان است و از اربعین و زیارت مرقد عاشوراییان می گوید.

این برنامه 15 دی، بین ساعت 30 دقیقه بامداد تا 1:00 از گروه شبانگاهی رادیو البرز روی آنتن می رود.

"چهل منزل آه" از زبان حضرت زینب (س)واقعه عاشورا تا اربین حسینی را بیان می کند.

"چهل منزل آه" 14 دی بین ساعت 21:30تا 22:00 پخش می شود.