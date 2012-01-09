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۱۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

پژواک صدا/

عناوین ویژه برنامه‌های رادیو جوان در اربعین

عناوین ویژه برنامه‌های رادیو جوان در اربعین

اعلام ویژه برنامه‌های رادیو جوان در اربعین، بررسی نقش امیرکبیر در آموزش و پرورش ایران در رادیو فرهنگ و برنامه "خانه ما" در رادیو تهران از تازه‌ترین اخبار رادیو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو جوان ویژه برنامه‌های این شبکه را به مناسبت اربعین سالار شهیدان حضرت  امام حسین (ع) اعلام کرد. برنامه‌های "اشک و مهتاب"، "بر شانه‌های باران"، "در کربلا"، "پس از واقعه"، "همیشه سلام"، "در حوالی عطش"، "یک اربعین اندوه"، "مکتب عاشورا"، "ثانیه‌های بارانی" و ... از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

- اقدامات امیرکبیر در دوره قاجار و نقش او در آموزش و پرورش سه شنبه 20 دی در برنامه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ بررسی می‌شود.

- برنامه نمایشی " خانه ما " با موضوع خانواده از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود. این برنامه صبحگاهی رویکرد آموزشی دارد.

- مجموعه نمایش رادیویی  "کوچه های بی صدا" به کارگردانی فریدون محرابی و تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید و به زودی از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

- در برنامه روز سه‌شنبه "خودرو 19" کاربرد رباتیک در صنعت خودرو در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1505570

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