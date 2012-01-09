به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو جوان ویژه برنامه‌های این شبکه را به مناسبت اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) اعلام کرد. برنامه‌های "اشک و مهتاب"، "بر شانه‌های باران"، "در کربلا"، "پس از واقعه"، "همیشه سلام"، "در حوالی عطش"، "یک اربعین اندوه"، "مکتب عاشورا"، "ثانیه‌های بارانی" و ... از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

- اقدامات امیرکبیر در دوره قاجار و نقش او در آموزش و پرورش سه شنبه 20 دی در برنامه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ بررسی می‌شود.

- برنامه نمایشی " خانه ما " با موضوع خانواده از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود. این برنامه صبحگاهی رویکرد آموزشی دارد.

- مجموعه نمایش رادیویی "کوچه های بی صدا" به کارگردانی فریدون محرابی و تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید و به زودی از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

- در برنامه روز سه‌شنبه "خودرو 19" کاربرد رباتیک در صنعت خودرو در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.