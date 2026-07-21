صدور مجوز برای واحدهای آزادپز در رشت تا اطلاع ثانوی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح سه شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت اظهار کرد: صدور مجوز واحدهای آزادپز در رشت تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۰ واحد آزادپز دارای مجوز در شهرستان وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰ واحد فعال هستند، افزود: کارگروه موظف شده است در کوتاهترین زمان ممکن از تمامی واحدهای فعال بازدید و وضعیت فعالیت، کیفیت، کمیت تولید و نحوه عرضه نان را بررسی کند.

فرماندار رشت با اشاره به گلایه های مردمی درباره اعمال نرخهای سلیقهای، کیفیت و کمیت نان در برخی واحدها، تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شده و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

میرغضنفری همچنین از الزام نانوایی های دارای سهمیه ماهانه بیش از ۴۰۰ کیسه آرد به نصب کارتخوان نوع دوم خبر داد و گفت: تسهیلات لازم برای این منظور پیشبینی شده است. وی همچنین از اختصاص سهمیه برای توسعه پخت نان کامل با آرد سبوسدار در ۱۰ واحد نانوایی با معرفی اتحادیه خبر داد.

فرماندار رشت با تأکید بر تشدید نظارت بر چرخه توزیع و مصرف آرد، خاطرنشان کرد: گزارشهایی از تخلفات و ارتباطات ناسالم در این زنجیره وجود دارد که دستگاه های مسئول موظف به بررسی دقیق و برخورد قاطع با متخلفان هستند.

وی با بیان اینکه تخلفات در حوزه آرد و نان نباید معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: جرائم فعلی بازدارندگی کافی ندارند و نیاز به بازنگری در سازوکارهای قانونی احساس می شود.