به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه تنظیم بازار، آرد و نان که با حضور معاون امور اقتصادی استانداری گیلان و مدیرانکل دستگاههای مرتبط برگزار شد، با قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان در شرایط مختلف، اظهار کرد: اصناف و بازاریان شهرستان رشت در مقاطع حساس، به ویژه در شرایط اخیر، همراهی مناسبی با مجموعه مدیریتی شهرستان داشتهاند که قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه مشکلات تورم صرفاً متوجه اصناف نیست، افزود: بازار آخرین حلقه زنجیره قیمتگذاری است و عوامل متعددی در افزایش قیمتها نقش دارند؛ با این حال همراهی بازاریان در حفظ آرامش بازار، اقدامی ارزشمند محسوب میشود.
فرماندار رشت با اشاره به جایگاه کالاهای اساسی در سبد معیشتی مردم تصریح کرد: نان، برنج، روغن و سایر اقلام ضروری، ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم دارند و حساسیت شهروندان نسبت به قیمت و کیفیت این کالاها کاملاً منطقی و قابل درک است.
میرغضنفری با اشاره به گردشگرپذیر بودن شهرستان رشت، گفت: رشت علاوه بر جمعیت ثابت، در بسیاری از روزهای سال میزبان تعداد زیادی از مسافران است، بنابراین سهمیه کالاهای اساسی و بهویژه آرد باید متناسب با جمعیت واقعی و شرایط این شهرستان تخصیص داده شود.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی نظارت بر بازار، اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود ناشی از نبود همافزایی و اطلاعرسانی مناسب درباره اقدامات نظارتی است و لازم است دستگاههای اجرایی، نظارتی، قضایی و سایر نهادهای مرتبط، همکاری نزدیکتری در این زمینه داشته باشند.
فرماندار رشت با بیان اینکه در کنار نانوایان متعهد و زحمتکش، تخلف برخی افراد نیز قابل انکار نیست، گفت: جریمههای فعلی برای برخی تخلفات حوزه نان بازدارندگی کافی ندارد و باید از تمام ظرفیتهای قانونی موجود برای برخورد مؤثر با متخلفان استفاده شود.
وی با هشدار به واحدهای آزادپز افزود: هیچ واحدی خارج از دایره نظارت نیست و برخی ارتباطات پشتپرده میان آزادپزها و نانواییهای دارای آرد یارانهای شناسایی و بررسی شده است؛ بنابراین متخلفان بدانند که دستگاههای نظارتی، تعزیرات و مجموعه قضایی با جدیت این موضوع را پیگیری خواهند کرد و حتی امکان سلب امتیاز واحدهای متخلف نیز وجود دارد.
میرغضنفری در ادامه بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در نانواییها تأکید کرد و گفت: ساماندهی ظاهر نانواییها، ایجاد یک هویت بصری مناسب، بهبود فضای انتظار و فراهم کردن امکاناتی مانند صندلی برای شهروندان، از اقداماتی است که در راستای افزایش رضایتمندی مردم دنبال خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق اقدامات دستگاهها به مردم و نهادهای اثرگذار اجتماعی تأکید کرد و افزود: مسئولان در حوزه تنظیم بازار و تأمین آرد و نان با جدیت در حال پیگیری مسائل هستند و اطلاعرسانی مناسب میتواند از شکلگیری برخی سوءبرداشتها جلوگیری کند.
فرماندار رشت در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی، اصناف و فعالان حوزه نان که در مسیر تأمین آرامش بازار و خدمترسانی به مردم تلاش میکنند، قدردانی کرد.
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