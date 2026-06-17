حضرت زینب(س) الگوی روایتگری حقیقت در جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه سهشنبه در جمع عزاداران حسینی شیراز با اشاره به تقارن فضای حماسی کشور با ایام عزاداری سیدالشهدا(ع)، گفت: محرم امسال حال و هوایی متفاوت دارد و ملت ایران از ماهها پیش در فضایی عاشورایی و حسینی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه کربلا محدود به یک جغرافیای خاص نیست، افزود: هرجا نام و یاد امام حسین(ع) زنده شود و مجلس عزای آن حضرت برپا باشد، همانجا کربلاست و دلهای عاشقان اهلبیت(ع) به حرم سیدالشهدا(ع) پیوند میخورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری(س) در تاریخ اسلام گفت: زینب تنها یک نام نیست، بلکه یک راه، مکتب و رمز رهایی و آزادگی است. ایشان شخصیتی است که شجاعت امیرالمؤمنین(ع) و عفت و صلابت حضرت زهرا(س) را در وجود خود جمع کرده و الگویی کامل برای زنان و مردان جامعه اسلامی به شمار میرود.
اسلام الگوی سومی برای زن ارائه کرد
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه بشریت امروز با سه نوع نگاه به زن مواجه است، تصریح کرد: یک نگاه، الگوی زن در تمدن غربی است که زن را به کالایی برای بهرهبرداری اقتصادی و شهوانی تقلیل میدهد و نگاه دوم، الگوی سنتی و شرقی است که زن را موجودی ضعیف و شهروند درجه دو تلقی میکند؛ اما اسلام الگوی سومی را معرفی کرده که همان زن عفیفه، رشیده، آگاه و تأثیرگذار است و حضرت زینب(س) تجلی کامل این الگو محسوب میشود.
وی ادامه داد: زینب کبری(س) در اوج قدرت، صلابت، عاطفه و محبت، نقشآفرینی اجتماعی و تاریخی میکند و همین ویژگیها او را به الگوی بیبدیل زنان مسلمان تبدیل کرده است.
کربلا با خون حسین(ع) آغاز شد و با زینب(س) تداوم یافت
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در حفظ و انتقال پیام عاشورا گفت: نهضت کربلا با خون امام حسین(ع) آغاز شد اما با مجاهدتهای حضرت زینب(س) استمرار یافت. دستگاه بنیامیه تلاش داشت حقیقت عاشورا را تحریف کند اما خطبهها و روشنگریهای زینب کبری(س) اجازه نداد حقیقت این قیام به فراموشی سپرده شود.
حجت الاسلام ولدان افزود: اگر زینب(س) نبود، حادثه عاشورا در همان صحرای کربلا باقی میماند اما ایشان با جهاد تبیین و روایتگری درست، پیام نهضت حسینی را به تاریخ منتقل کرد.
زنان در خط مقدم جنگ روایتها قرار دارند
وی با اشاره به شرایط امروز جامعه اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی نیز همانند بنیامیه با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و شناختی به دنبال تحریف واقعیات هستند و جنگ روایتها را علیه ملت ایران به راه انداختهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: زنان جامعه اسلامی میتوانند همانند حضرت زینب(س) نقش مؤثری در مقابله با تحریفها، تبیین حقایق و روشنگری افکار عمومی ایفا کنند.
تبیین و تابآوری؛ دو درس بزرگ مکتب زینبی
حجت الاسلام ولدان، «تبیین» و «تابآوری» را دو درس مهم مکتب حضرت زینب(س) دانست و گفت: زینب کبری(س) در سختترین شرایط پس از عاشورا نه تنها از مسیر حق عقبنشینی نکرد بلکه با صبر، استقامت و روشنگری، پرچم نهضت حسینی را برافراشته نگه داشت.
وی افزود: امروز نیز جامعه اسلامی برای عبور از مشکلات و توطئههای دشمنان نیازمند استقامت، امید، بصیرت و روحیه زینبی است و نباید اجازه داد اختلافافکنیها و جنگ روانی دشمن میان مردم فاصله ایجاد کند.
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