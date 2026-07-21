۱۵ طرح گردشگری اردبیل در مرحله ایجاد قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شایقی اظهار کرد: مسائل و مشکلات پروژههای گردشگری شهرستان اردبیل با هدف تسریع در اجرای پروژهها به صورت موردی تا حصول نتیجه پیگیری میشود.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ طرح گردشگری در سطح شهرستان اردبیل با صدور مجوز ایجاد در مرحله اجرا قرار دارد که بهرهبرداری از این پروژهها تنوع و ظرفیت مناسبی به تاسیسات گردشگری مرکز استان اضافه خواهد کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردبیل با اشاره به اینکه دو پروژه گردشگری شهرستان برای بهرهبرداری در هفته دولت آماده میشود، گفت: پروژههای در حال اجرا در سطح شهرستان اردبیل در قالب هتل، مرکز گردشگری، سفرهخانه سنتی، مرکز سرگرمی و تفریحی و بومگردی قرار دارد.
وی ادامه داد: در راستای پیگیری مسائل و مشکلات پروژهها جلسهای با حضور سرمایهگذار، معاون فرماندار، بخشدار ثمرین و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار و تصمیمات لازم درخصوص مشکلات یک پروژه در بخش ثمرین اتخاذ شد.
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