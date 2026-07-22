لزوم اجرای کامل قوانین و مصوبات حمایتی در حوزه گردشگری اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه گردشگری استان با حضور بهرهبرداران تاسیسات گردشگری و فعالان این صنعت، اظهار کرد: همه حمایتهای مقرر در قانون و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع برای حوزه گردشگری، باید از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط، در استان اردبیل اجرا شوند.
وی افزود: در همین راستا یک گزارش کارشناسی از حمایتهای مقرر در قانون برای صنعت گردشگری و همچنین مصوبات شش ماه اخیر به ویژه در ستاد تسهیل و رفع موانع کشور و استان تهیه میشود تا موارد اجرا نشده مشخص شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: بعضا قوانین یا مصوباتی در حمایت از صنعت گردشگری و جود دارند که برخی دستگاهها آن را اجرا نمیکنند و لازم است که پیگیریهای لازم برای به نتیجه رسیدن این مصوبات انجام شود و اداره کل میراثفرهنگی این پیگیریها را انجام میدهد.
جباری همچنین با اشاره به اختصاص ۲.۵ همت تسهیلات به حوزه گردشگری استان اردبیل، ادامه داد: با وجود معرفی بیش از ۸۰ پروژه برای دریافت تسهیلات از این منابع، بعضا با تعلل در پرداخت تسهیلات مواجه هستیم و پیگیری این موارد در تعامل با بانکهای عامل یکی دیگر از مواردی است که پیگیری میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل ادامه داد: در راستای پیگیری این موارد و با توجه به اینکه مدیریت عالی استان نیز به صنعت گردشگری توجه ویژهای دارد، طی هفتههای آتی جلسهای با حضور استاندار اردبیل و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار میشود تا شاهد رفع موانع موجود در مسیر اجرای قوانین و مصوبات حمایتی باشیم.
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