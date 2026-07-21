هفته اردبیل فرصتی برای توجه بیشتر به این استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در برنامه مطالبه رادیو اردبیل گفت: هفته اردبیل فرصتی برای توجه بیشتر به استان و شروع پروژههای عمرانی و فرهنگی متعدد در راستای توسعه استان است.
وی افزود: امسال به مناسبت ۴ مرداد روز بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی از ۳ تا ۹ مرداد برنامههای هفته استان اردبیل در نقاط مختلف استان از جمله در پنج شهرستان برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به اینکه شعار امسال هفته اردبیل، «اردبیل، مهد تشیع و اتحاد ملی» انتخاب شده است، تاکید کرد: تشکیل ستاد دائمی هفته اردبیل یکی از تصمیمات مهمی بود که امسال اتخاذ شد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، این ستاد در طول سال با اجرای برنامههای مختلف از جمله اقدامات پژوهشی فعال باشد.
جباری همچنین با یادآوری آغاز اقدامات حفاظتی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، ادامه داد: دولت توجه ویژهای به این مجموعه میراث جهانی دارد و با تخصیص اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی اقدامات ویژهای در آستانه هفته اردبیل، به ویژه در قالب احیای تزئینات کاشیکاری سردر عالی قاپو، آغاز شده است.
وی تصریح کرد: مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی میزبان برنامه اصلی گرامیداشت روز ملی شیخ صفیالدین اردبیلی و هفته استان خواهد بود و نمایشگاه فرهنگی و هویتی در پیادهراه عالیقاپو که به ویژه به نمایش صنایعدستی اردبیل خواهد پرداخت دیگر برنامه مهم این هفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل خاطرنشان کرد: نقش صفویه در تشکیل ایران متحد و رسمی کردن مذهب شیعه در کشور یک نقش تاریخی است و گرامیداشت هفته استان اردبیل با توجه ویژه به صفویه اقدامی نمادین در مقابل سوقصد دشمنان به هویت تاریخی و تمدنی ایران زمین است که در جنگ اخیر نیز این سوقصد را مشاهده کردیم.
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