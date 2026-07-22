بخشدار ویژه خارگ: حمایت از جامعه هدف بهزیستی مسئولیتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر چهارشنبه به همراه حجت‌الاسلام محمود کارگر، امام جمعه خارگ، با حضور در اداره بهزیستی این جزیره، ضمن دیدار با رئیس و کارکنان این مجموعه، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مددجویان و برنامه‌های حمایتی این اداره قرار گرفتند.

بخشدار ویژه خارگ در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان بهزیستی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های خدمت‌رسان در حوزه اجتماعی است که با تلاش‌های ارزشمند خود، نقش مؤثری در حمایت از خانواده‌های نیازمند، افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایفا می‌کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی خارگ افزود: کارکنان این مجموعه با وجود محدودیت‌ها، با روحیه‌ای جهادی و مسئولانه در مسیر خدمت به جامعه هدف گام برمی‌دارند و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

حسین‌پور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات جامعه هدف بهزیستی نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها، نهادها و خیرین است و مجموعه بخشداری نیز از برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی این قشر حمایت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: نگاه ما در مدیریت جزیره، توسعه متوازن همراه با توجه ویژه به مسائل اجتماعی است و حمایت از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان و سایر گروه‌های تحت پوشش بهزیستی، از اولویت‌های مهم در حوزه خدمات اجتماعی محسوب می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ در پایان با اشاره به حضور امام جمعه خارگ در این بازدید گفت: حضور مسئولان در کنار جامعه هدف بهزیستی، علاوه بر دلگرمی مددجویان، بیانگر اهتمام مجموعه مدیریتی جزیره به رسیدگی هرچه بهتر به مسائل اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.