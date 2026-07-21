جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان ثبت‌نام مواکب حسینی برای برنامه «دلدادگان حسینی» از روز گذشته آغاز شده و تا دوم مردادماه ادامه دارد.

وی افزود: این برنامه برای ششمین سال متوالی ویژه افرادی که امکان تشرف به عتبات عالیات و کربلای معلی در اربعین حسینی را ندارند، در شهر قزوین برگزار می‌شود و از هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی، مؤسسات قرآنی و گروه‌های جهادی دعوت می‌کنیم در این فراخوان شرکت کنند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۴۰ موکب در بخش‌های پذیرایی، سلامت، فرهنگی و خدمات اجتماعی به زائران خدمت‌رسانی کردند و امسال نیز متناسب با تعداد متقاضیان، زیرساخت‌های لازم برای استقرار مواکب فراهم خواهد شد.

نظری تصریح کرد: علاوه بر خدمات معمول، متناسب با شرایط روز برنامه‌های آموزشی و فرهنگی نیز برای مواکب پیش‌بینی شده است.

وی درباره نحوه ثبت‌نام بیان کرد: متقاضیان می‌توانند مشخصات موکب خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۳۹۷۸۶۹۵۴۵ ارسال کنند یا از طریق لینک ثبت‌نامی که برای این منظور طراحی شده است، اقدام کنند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی این مراسم خاطرنشان کرد: تاکنون دو جلسه هماهنگی برگزار شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مسیر اصلی پیاده‌روی از میدان میرعماد تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) خواهد بود و دو مسیر دیگر از شهرهای اقبالیه و الوند نیز به اجتماع پایانی این مراسم ملحق خواهند شد.