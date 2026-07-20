خراسان جنوبی در مسیر اربعین؛ اعزام ۶۵ موکب برای میزبانی از زائران

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: هرچه به ایام اربعین حسینی نزدیک‌تر می‌شویم، شور و حال خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر کشور رنگ و بوی تازه‌ای می‌گیرد.

در این میان، خراسان جنوبی نیز با اتکا به ظرفیت مردمی، مشارکت خیران، فعالیت مواکب و همراهی دستگاه‌های اجرایی، آماده حضوری گسترده در این رویداد عظیم معنوی شده است. حضوری که تنها به اعزام زائران محدود نیست و از استقرار ده‌ها موکب در عراق تا خدمت‌رسانی به زائران عبوری از مسیر این استان را در بر می‌گیرد.

اربعین طی سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان تبدیل شده است، رویدادی که در آن میلیون‌ها نفر از کشورهای مختلف با زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، تنها با عشق به سیدالشهدا (ع) راهی کربلا می‌شوند.

در این میان، نقش مردم در برپایی مواکب و ارائه خدمات رایگان، مهم‌ترین جلوه این حماسه عظیم به شمار می‌رود و خراسان جنوبی نیز هر سال سهم پررنگ‌تری در این میدان ایثار و خدمت ایفا می‌کند.

امسال نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۶۵ موکب از خراسان جنوبی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند تا در شهرهای مختلف عراق، به ویژه کاظمین، نجف اشرف و کربلای معلی، خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه، خدمات فرهنگی، پشتیبانی، خدمات رفاهی و امدادی را به زائران ارائه کنند.

آغاز اعزام تجهیزات مواکب خراسان جنوبی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی در گفتگو با مهر از آغاز روند اعزام تجهیزات مواکب استان به عراق خبر داد و اظهار کرد: بارگیری تجهیزات مواکب از ۲۹ تیرماه آغاز شده و اعزام رسمی امکانات و اقلام مورد نیاز به عراق در حال انجام است.

موسی جوینده با بیان اینکه خدمت‌رسانی مواکب خراسان جنوبی از سوم مردادماه آغاز خواهد شد، افزود: تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقرار مواکب و ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده و تلاش شده است که هیچ کمبودی در حوزه تجهیزات و اقلام مورد نیاز وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مواکب استان در شهر کاظمین مستقر خواهند شد، گفت: سایت خراسان جنوبی در جوار باب صاحب‌الزمان (عج) طی سال‌های گذشته به یکی از پایگاه‌های شناخته‌شده خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده و بسیاری از زائران از نقاط مختلف کشور این مجموعه را به عنوان محل استراحت و دریافت خدمات می‌شناسند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی ادامه داد: در این سایت علاوه بر اسکان و تغذیه، خدمات متنوعی همچون خیاطی، شست‌وشوی لباس، تعمیر کفش، خدمات تلفن همراه، تأمین کوله، توزیع اقلام مورد نیاز زائران و سایر خدمات رفاهی پیش‌بینی شده است تا زائران با آسودگی بیشتری مسیر زیارت را ادامه دهند.

جوینده همچنین از اعزام حدود هزار و ۸۰۰ خادم از استان خبر داد و افزود: این خادمان با روحیه‌ای جهادی و مردمی در کنار ارائه خدمات به زائران، بخشی از هزینه‌های شخصی خود را نیز تقبل می‌کنند و همین موضوع جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و اخلاص مردم خراسان جنوبی است.

قائنات با ۶ موکب در اربعین حضور دارد

شهرستان قائنات نیز همانند سال‌های گذشته سهم قابل توجهی در خدمت‌رسانی به زائران خواهد داشت.

در نشست ستاد اربعین این شهرستان که به ریاست یدالله غلام‌پور، فرماندار قائنات و با حضور مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی برگزار شد، آخرین هماهنگی‌ها برای اعزام مواکب، تأمین نیازهای پشتیبانی و رفع موانع احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات این نشست، شش موکب از شهرستان قائنات در ایام اربعین راهی عراق خواهند شد.

موکب کریم اهل‌بیت (ع) با ارائه خدمات اسکان، تغذیه و نانوایی از نخستین مواکبی است که راهی نجف اشرف می‌شود و موکب حضرت ابوالفضل (ع) بخش سده نیز در سایت خراسان جنوبی در کاظمین مستقر خواهد شد.

سایر مواکب این شهرستان نیز از دوم مردادماه اعزام می‌شوند تا در کنار دیگر مواکب استان، خدمات‌رسانی به زائران را آغاز کنند.

مسئولان شهرستان قائنات تأکید کرده‌اند که تمامی دستگاه‌های اجرایی در تأمین نیازهای مواکب و فراهم کردن امکانات مورد نیاز همکاری خواهند داشت تا خدمات با کیفیت مناسب به زائران ایرانی و دیگر کشورها ارائه شود.

سه موکب خوسف راهی کاظمین می‌شوند

در شهرستان خوسف نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور در اربعین انجام شده است.

فرماندار خوسف در نشست ستاد برنامه‌ریزی اربعین این شهرستان اظهار کرد: امسال سه موکب از شهرستان خوسف در شهر کاظمین مستقر خواهند شد و به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات ارائه می‌کنند.

مسعود قلی‌زاده با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از مواکب به کار گیرند، افزود: خدمت به زائران امام حسین (ع) تنها یک مسئولیت اجرایی نیست بلکه افتخاری بزرگ و جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، همدلی و ارادت مردم این شهرستان به اهل‌بیت (ع) است.

وی خواستار هماهنگی کامل میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع نیازهای مواکب و پشتیبانی از خادمان شد.

موکب شهدای درمیان آماده اعزام شد

در شهرستان درمیان نیز روند آماده‌سازی موکب شهدای شهرستان وارد مرحله نهایی شده است.

تجهیزات این موکب با دو دستگاه کامیون شامل کمک‌های مردمی، آرد، سیلندرهای گاز مایع، تجهیزات سرمایشی، امکانات آشپزی، اقلام غذایی و سایر تجهیزات مورد نیاز بارگیری و برای انتقال به عراق آماده شده است.

موکب شهدای درمیان در ایام اربعین در باب صاحب‌الزمان شهر مقدس کاظمین مستقر خواهد شد و خدمات مختلفی را به زائران ارائه خواهد کرد.

مشارکت مردم این شهرستان در تأمین اقلام مورد نیاز موکب نیز یکی از جلوه‌های همراهی مردم با حرکت عظیم اربعین به شمار می‌رود.

برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات سال‌های گذشته

در شهرستان سربیشه نیز نشست ستاد اربعین با حضور مسئولان اجرایی، امنیتی، انتظامی و اعضای ستاد برگزار شد.

فرماندار سربیشه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری مراسم اربعین گفت: برنامه‌های ستاد اربعین در دو محور اصلی شامل اعزام زائران به کربلای معلی و برگزاری مراسم جاماندگان اربعین دنبال می‌شود.

جواد میرزاجانی با اشاره به حضور گسترده مردم در مسیر پیاده‌روی به سمت مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت این مراسم تأکید کرد.

وی همچنین خواستار رفع آسیب‌ها و نواقص سال‌های گذشته شد و از پلیس راهور و نیروهای انتظامی خواست با بازدید از مسیرهای برگزاری مراسم، نسبت به ایجاد پارکینگ‌های ایمن، مدیریت ترافیک و تسهیل تردد مردم اقدام کنند.

خدمت به زائران؛ مأموریت مشترک دستگاه‌های اجرایی

در سطح استان هم ستاد اربعین خراسان جنوبی با محوریت استانداری، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای هماهنگی دستگاه‌های مختلف انجام داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در نشست ستاد اربعین استان با بیان اینکه خدمت به زائران افتخاری ارزشمند برای همه دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین نماد وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی است و همه دستگاه‌ها باید برای ارائه خدمات مطلوب به زائران پای کار باشند.

حسین شرافتی‌راد با اشاره به اینکه بخشی از زائران افغانستانی و پاکستانی از مسیر خراسان جنوبی عازم مرزهای غربی کشور می‌شوند، افزود: ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به این زائران نیز به کار گرفته خواهد شد تا آنان نیز از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به برنامه‌های فرهنگی، مسائل امنیتی، انتظامی، ترافیکی، استقرار مواکب در شهرستان‌های غربی استان و مستندسازی اقدامات انجام شده تأکید کرد.

فعالیت ۱۲ موکب داخلی در مسیر زائران

در کنار مواکب مستقر در عراق، خراسان جنوبی امسال ۱۲ موکب داخلی را نیز برای خدمت‌رسانی به زائران عبوری فعال خواهد کرد.

به گفته رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، این مواکب در شهرستان‌هایی از جمله نهبندان، سربیشه، بیرجند و قائنات مستقر خواهند شد و به ویژه به زائران پاکستانی، افغانستانی و دیگر زائرانی که از مسیر استان عبور می‌کنند، خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی ارائه خواهند کرد.

وی گفت: با توجه به افزایش حجم تردد زائران در این مسیر، تلاش شده است امکانات مناسبی برای رفاه زائران فراهم شود تا عبور آنان از استان با کمترین مشکل همراه باشد.

مشارکت مردم در بازسازی عتبات افزایش یافت

یکی دیگر از جلوه‌های حضور مردم خراسان جنوبی در اربعین، مشارکت در بازسازی و توسعه عتبات عالیات است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به استقبال مردم استان از مشارکت در این حوزه گفت: مردم خراسان جنوبی همواره در زمینه نذورات و کمک‌های مردمی برای توسعه عتبات پیشتاز بوده‌اند.

جوینده افزود: برای سال ۱۴۰۴ اجرای پروژه‌های عتبات با اعتبار پیش‌بینی شده ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی شده بود اما با مشارکت مردم، این میزان به حدود ۳۵ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده اعتماد و همراهی مردم استان است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان از تعهدات استان محقق شده که برای چهار ماه نخست سال، رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

استقبال زائران خراسان جنوبی از سفر اربعین

مسئولان استان از افزایش تعداد زائران اربعین در سال جاری خبر می‌دهند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی زائران نسبت به سال گذشته گفت: سال گذشته بیش از ۲۵ هزار نفر از مردم استان در مراسم اربعین شرکت کردند و امسال انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد.

وی از زائران خواست ثبت‌نام خود را در سامانه سماح تکمیل کنند، هزینه بیمه و خدمات درمانی را بپردازند و پیش از سفر از اعتبار گذرنامه خود اطمینان حاصل کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر از ثبت‌نام بیش از ۱۲ هزار نفر در سامانه سماح خبر داد و اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مرد و ۴۰ درصد زن هستند و بیشترین آمار ثبت‌نام نیز مربوط به شهرستان‌های بیرجند، طبس و قائن است.

حسین دستگردی با بیان اینکه ثبت‌نام زمانی قطعی خواهد بود که هزینه بیمه و خدمات درمانی پرداخت شود، افزود: زائران باید نرم‌افزار «همیار اربعین» را نصب کرده، کارت شناسایی و کدهای QR خود را دریافت و پیش از سفر اعتبار گذرنامه را بررسی کنند.

با نزدیک شدن به اربعین حسینی، خراسان جنوبی بار دیگر صحنه هم‌افزایی مردم، خیران، خادمان و دستگاه‌های اجرایی شده است. استانی که با اعزام ۶۵ موکب به عراق، فعالیت ۱۲ موکب داخلی، اعزام هزار و ۸۰۰ خادم، برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به زائران عبوری و مشارکت گسترده مردم در بازسازی عتبات، تلاش می‌کند سهم خود را در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان به بهترین شکل ایفا کند.

آنچه این روزها در جای جای استان دیده می‌شود، تنها آماده‌سازی تجهیزات و مواکب نیست، بلکه جلوه‌ای از فرهنگ دیرینه خدمت، همدلی و ارادت مردم خراسان جنوبی به حضرت سیدالشهدا (ع) است؛ فرهنگی که هر سال در آستانه اربعین، پررنگ‌تر از گذشته خود را به نمایش می‌گذارد.