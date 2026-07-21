  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

محافل اطلاعاتی آمریکا: سیاست ترامپ مقابل ایران شکست خورده است

محافل اطلاعاتی آمریکا: سیاست ترامپ مقابل ایران شکست خورده است

گزارش های اطلاعاتی در آمریکا حاکی از شکست سیاست جنگ طلبانه ترامپ در قبال ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: گزارش های اطلاعاتی آمریکا نشان می دهد روندی که ترامپ برای تشدید تنش با ایران در پیش گرفته به بن بست رسیده است. حملات آمریکا علیه ایران احتمالا نمی تواند مواضع این کشور را تغییر دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: رویارویی میان آمریکا و ایران طولانی مدت است و بعید به نظر می رسد ایران موضع خود را به دلیل این حملات تغییر دهد. ترامپ در جنگی که او و نتانیاهو در اواخر فوریه علیه ایران به راه انداخته اند با مشکل رو به رو شده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به عدم حمایت های مردم در داخل آمریکا از جنگ تداوم آن از سوی واشنگتن برای رئیس جمهور این کشور ریسک سیاسی به دنبال دارد. ایران با وجود از دست دادن مقامات خود و تجهیزات نظامی اش! می تواند مقاومت کند.

کد مطلب 6894636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها