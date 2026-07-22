به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آوی کالو نویسنده صهیونیست تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با بحرانی راهبردی و فزاینده روبهرو است و نمیتواند چشماندازی روشن برای خروج از درگیریهای متعدد ارائه دهد.
وی فروپاشی آتشبس با ایران و ازسرگیری تنشها را نشانه شکست محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت جنگ بدون تحقق اهداف خود، وارد مرحله فرسایشی شده است.
به گفته کالو، این ناکامیها به لبنان نیز گسترش یافته است؛ جایی که آتشبس همچنان شکننده باقی مانده است.
این نویسنده صهیونیست اذعان کرد که جنبش حماس با وجود طولانی شدن جنگ، همچنان توانایی خود را برای حفظ و تحمیل حضورش در نوار غزه در اختیار دارد.
وی همچنین به فقدان چشماندازی سیاسی و باثبات در سوریه، تضعیف روابط رژیم صهیونیستی با اروپا و آمریکا و کند شدن روند توافقهای عادی سازی موسوم به «ابراهیم» اشاره کرد.
کالو هشدار داد که ادامه اتخاذ تصمیمات امنیتی با انگیزههای سیاسی و بدون برخورداری از چشماندازی بلندمدت، رژیم صهیونیستی را با شکستها و بحرانهای بیشتری مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر «زویکا هایموویچ»، فرمانده سابق سامانه دفاع هوایی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی با اشاره به روند کنونی جاوزات آمریکا علیه ایران و پاسخهای موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع آمریکایی در کشورهای منطقه گفت: «ما ۱۱ روز است که شاهد جنگ فرسایشی میان ایران و آمریکا هستیم و به مرحلهای نزدیک میشویم که این عملیات پتانسیل خود را از دست میدهد؛ این وضعیت نمیتواند ۲۰ یا ۳۰ روز به طول بیانجامد.
وی ادامه داد که این ماجرا یا با گسترش به یک جنگ تمامعیار به پایان میرسد، یا با بازگشت به میز مذاکره در قالب یک نوع توافق یا مصالحه ایان مییابد.
این کارشناس صهیونیست تاکید کرد: ایران طی ۱۱ روز گذشته، بیش از ۵۰ موشک به سمت اردن شلیک کرده است. هر کسی که تصور میکرد آنها تعداد کمی موشک باقیمانده دارند، باید بداند کسی که موشک ندارد، نمی تواند چنین حجم عظیمی شلیک نمیکند.
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