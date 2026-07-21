شتاب در توسعه میدان نفتی چنگوله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، ابراهیم فلاح مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله، گفت: سومین نشست کارگروه مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه این میدان با حضور مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و شرکت متن به‌عنوان کارفرما و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) به‌عنوان پیمانکار اصلی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده و روند پیشرفت فعالیت‌های اجرایی پروژه در فاصله برگزاری دومین و سومین نشست کارگروه مدیریت مشترک ارائه و تازه‌ترین وضع اجرای برنامه‌ها و پیشرفت بخش‌های مختلف طرح بررسی و ارزیابی شد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله ادامه داد: پیگیری و تعیین تکلیف مصوبات دومین نشست کارگروه مدیریت مشترک، به‌ویژه در حوزه راهبرد قراردادی (Contract Strategy) و برنامه و بودجه (Program & Budget) با هدف نهایی‌سازی و تصویب، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

فلاح بیان کرد: بسته‌های قراردادی پروژه، به‌ویژه فرایند برگزاری مناقصه‌های مربوط به بخش‌های روسطحی و زیرسطحی نیز به‌صورت کارشناسی بررسی و درباره نحوه پیشبرد فرایندهای اجرایی و قراردادی، تصمیم‌های لازم گرفته شد.

وی تصریح کرد: اعضای کمیته مدیریت مشترک بر ضرورت پایبندی به برنامه‌های مصوب، تسریع در اجرای فعالیت‌های پروژه و رفع موانع پیش‌رو تأکید کردند و دستیابی به تاریخ آغاز بهره‌برداری اولیه (FTP) در زمان‌بندی تعیین‌شده را از مهم‌ترین اولویت‌های طرح توسعه میدان نفتی چنگوله دانستند.