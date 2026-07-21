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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

شتاب در توسعه میدان نفتی چنگوله

شتاب در توسعه میدان نفتی چنگوله

تازه‌ترین وضع پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی چنگوله، روند اجرای مصوبه‌های پیشین و برنامه‌های پیش‌روی پروژه در سومین نشست کارگروه مدیریت مشترک این طرح بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، ابراهیم فلاح مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله، گفت: سومین نشست کارگروه مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه این میدان با حضور مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و شرکت متن به‌عنوان کارفرما و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) به‌عنوان پیمانکار اصلی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده و روند پیشرفت فعالیت‌های اجرایی پروژه در فاصله برگزاری دومین و سومین نشست کارگروه مدیریت مشترک ارائه و تازه‌ترین وضع اجرای برنامه‌ها و پیشرفت بخش‌های مختلف طرح بررسی و ارزیابی شد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی چنگوله ادامه داد: پیگیری و تعیین تکلیف مصوبات دومین نشست کارگروه مدیریت مشترک، به‌ویژه در حوزه راهبرد قراردادی (Contract Strategy) و برنامه و بودجه (Program & Budget) با هدف نهایی‌سازی و تصویب، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

فلاح بیان کرد: بسته‌های قراردادی پروژه، به‌ویژه فرایند برگزاری مناقصه‌های مربوط به بخش‌های روسطحی و زیرسطحی نیز به‌صورت کارشناسی بررسی و درباره نحوه پیشبرد فرایندهای اجرایی و قراردادی، تصمیم‌های لازم گرفته شد.

وی تصریح کرد: اعضای کمیته مدیریت مشترک بر ضرورت پایبندی به برنامه‌های مصوب، تسریع در اجرای فعالیت‌های پروژه و رفع موانع پیش‌رو تأکید کردند و دستیابی به تاریخ آغاز بهره‌برداری اولیه (FTP) در زمان‌بندی تعیین‌شده را از مهم‌ترین اولویت‌های طرح توسعه میدان نفتی چنگوله دانستند.

کد مطلب 6894648
طیبه بیات

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