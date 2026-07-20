بررسی راهبردهای فاز دوم توسعه میدان آذر با تأکید بر پایداری تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، کیوان یاراحمدی مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر، گفت: دومین نشست کمیته مدیریت مشترک (JMC) این طرح (۲۷تیر) با حضور مدیران و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و شرکت متن بهعنوان کارفرما و شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر بهعنوان پیمانکار اصلی طرح برگزار شد.
وی با اشاره به تداوم تولید میدان در شرایط خاص کشور بیان کرد: با تلاش مجموعههای اجرایی و بهرهبرداری، ضمن حفظ تولید پایدار میدان، چالشهای عملیاتی بهصورت مؤثر مدیریت شد و اجرای برنامههای توسعهای نیز بدون وقفه ادامه یافت.
مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر افزود: در این نشست، تازهترین وضع اجرای فاز دوم توسعه میدان، راهبرد قراردادی پروژه و نحوه ادامه فعالیت پیمانکاران جزء بررسی و درباره راهکارهای تسریع در اجرای برنامههای توسعهای، رفع موانع موجود و ادامه روند اجرایی پروژه تصمیمگیری و مصوبات لازم صادر شد.
یاراحمدی با اشاره به تأخیرهای ایجادشده در اجرای فاز دوم توسعه، بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه جبرانی برای جبران عقبماندگیها و دستیابی به اهداف زمانی پروژه تأکید کرد و افزود: روند اجرای مصوبات نشست قبلی، برنامه و بودجه پروژه و میزان انطباق اقدامهای انجامشده با مفاد قرارداد IPC نیز بررسی شد و اعضای کمیته بر پایبندی به الزامات قراردادی و اجرای دقیق برنامههای مصوب تأکید کردند.
به گفته وی، همچنین در این نشست، گزارش عملکرد حوزه بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) ارائه و بر استمرار رعایت الزامات HSE در همه مراحل اجرای پروژه و بهرهبرداری از میدان مورد توجه قرار گرفت.
یاراحمدی تصریح کرد: اعضای کمیته مدیریت مشترک بر تداوم هماهنگی میان ارکان پروژه، تسریع در آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه، اجرای بهموقع مصوبات و رفع موانع اجرایی بهمنظور تحقق اهداف تولیدی و توسعهای میدان نفتی آذر تأکید کردند.
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