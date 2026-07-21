به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد استان سمنان اظهار کرد: اعتبارات تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان استان از ۱۸ میلیارد تومان در سال گذشته به ۷۵ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. وی ادامه داد: این افزایش اعتبارات با هدف کاهش دغدغه‌های مستأجران، ارتقای امنیت سکونتی و حمایت از اقشار کم برخوردار محقق شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به جذب کامل اعتبارات سال گذشته، اظهار کرد: تمامی اعتبار ۱۸ میلیارد تومانی سال گذشته با همکاری شبکه بانکی استان به متقاضیان پرداخت شد و همین عملکرد موفق، زمینه افزایش بیش از چهار برابری منابع در سال جاری را فراهم کرد.

ذوالفقاری با بیان اینکه فرآیند معرفی مددجویان به هشت بانک عامل آغاز شده است، توضیح داد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای هر خانوار بین ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده و این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ساله و بر اساس ضوابط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات بر اساس اولویت‌بندی انجام خواهد شد، تصریح کرد: خانواده‌های پرجمعیت، زنان سرپرست خانوار و بیماران صعب‌العلاج در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین از حرکت بخشی از مددجویان به سمت خانه‌دار شدن خبر داد و اضافه کرد: از مجموع ۳۳۰۰ خانوار مستأجر تحت حمایت کمیته امداد استان، نزدیک به ۴۰۰ خانواده با ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن، مسیر خانه‌دار شدن را آغاز کرده‌اند و با حمایت‌های مالی و تسهیلات ویژه کمیته امداد، به‌زودی صاحب مسکن خواهند شد.

ذوالفقاری افزایش اعتبارات ودیعه مسکن را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی کمیته امداد در سال جاری دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام نقش مؤثری در کاهش فشار هزینه‌های اجاره، بهبود معیشت خانوارهای کم‌برخوردار و تقویت امنیت سکونتی مددجویان خواهد داشت.