به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس، از یگانهای عملیاتی تحت کنترل «قرارگاه مقدم مدینه منوره» سرکشی کرد. وی در این مأموریت، وضعیت عملیاتی یگانها و سطح آمادگی رزمی رزمندگان را بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار داد.
سردار کرمی با اشاره به جایگاه حساس این مناطق در راهبرد دفاعی کشور، تأکید کرد: «آمادگی مستمر، آموزشهای تخصصی و حضور مقتدرانه یگانهای نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در پهنه آبی خلیج فارس است. رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی و هوشیاری دائمی، سدی مستحکم در برابر طمعورزی دشمنان ایجاد کردهاند.»
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تبیین ضرورت دفاع همهجانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تأکید کرد. وی با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش آمریکا در منطقه، خاطرنشان ساخت: «نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقهای، ظرفیتهای دفاعی خود را برای خنثیسازی هرگونه تهدید، بهصورت مستمر بازآرایی و تقویت میکند.»
وی افزود: «به فضل و عنایت الهی، مردم و نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هرگونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون قائد شهید امت و فرماندهان شهید نیز بهزودی گرفته خواهد شد.»
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