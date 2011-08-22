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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

معین:

هزینه سرویس‌های مدارس در اصفهان افزایش می‌یابد

هزینه سرویس‌های مدارس در اصفهان افزایش می‌یابد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان از افزایش تعرفه هزینه سرویس‌های مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله معین از افزایش نرخ سرویس مدارس اصفهان در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: افزایش کرایه سرویس مدارس در کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان تایید شده اما هنوز در جلسه علنی شورا به تصویب نرسیده است.

وی افزود: به دلیل افزایش نرخ سوخت و کاهش تعداد سرنشین‌های سرویس مدارس بر اساس وضع قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، کرایه سرویس مدارس در سال جاری افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: نرخ‌گذاری دقیق سرویس مدارس در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری مانند راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، پلیس راهور و شهرداری انجام می‌شود تا برنامه‌ریزی و تدابیر لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: لازم است پیش از آغاز مهرماه تجهیزات حمل و نقل عمومی با حداکثر توان آماده خدمات‌رسانی شود همچنین موانعی که در سطح معابر وجود دارد و سبب کند شدن حرکت خودروها هستند رفع شوند و ایمنی معابر به خصوص ایمن‌سازی اطراف مدارس در دستور کار قرار گیرد تا با شروع سال تحصیلی جدید با کمترین مشکل مواجه باشیم.

معین بیان داشت: آموزش و پروش باید در مورد عملکرد سرویس مدارس هماهنگی‌های لازم را صورت دهد تا از روز اول سال تحصیلی سرویس‌های مدارس فعالیت خود را آغاز کنند و مشکلی برای والدین ایجاد نشود.

وی با اشاره به نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید، ادامه داد: کنترل نرخ سرویس مدارس بسیار مهم است و این موضوع تا آذرماه ادامه می‌یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه باید ناوگان اتوبوسرانی نیز برنامه زمان‌بندی مناسب برای ساعت‌های شروع و خاتمه مدارس را انجام دهد، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در کاهش ترافیک مهرماه این است که شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 1389201

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