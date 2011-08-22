به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله معین از افزایش نرخ سرویس مدارس اصفهان در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: افزایش کرایه سرویس مدارس در کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان تایید شده اما هنوز در جلسه علنی شورا به تصویب نرسیده است.

وی افزود: به دلیل افزایش نرخ سوخت و کاهش تعداد سرنشین‌های سرویس مدارس بر اساس وضع قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، کرایه سرویس مدارس در سال جاری افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: نرخ‌گذاری دقیق سرویس مدارس در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری مانند راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش، پلیس راهور و شهرداری انجام می‌شود تا برنامه‌ریزی و تدابیر لازم صورت گیرد.

وی اضافه کرد: لازم است پیش از آغاز مهرماه تجهیزات حمل و نقل عمومی با حداکثر توان آماده خدمات‌رسانی شود همچنین موانعی که در سطح معابر وجود دارد و سبب کند شدن حرکت خودروها هستند رفع شوند و ایمنی معابر به خصوص ایمن‌سازی اطراف مدارس در دستور کار قرار گیرد تا با شروع سال تحصیلی جدید با کمترین مشکل مواجه باشیم.

معین بیان داشت: آموزش و پروش باید در مورد عملکرد سرویس مدارس هماهنگی‌های لازم را صورت دهد تا از روز اول سال تحصیلی سرویس‌های مدارس فعالیت خود را آغاز کنند و مشکلی برای والدین ایجاد نشود.

وی با اشاره به نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید، ادامه داد: کنترل نرخ سرویس مدارس بسیار مهم است و این موضوع تا آذرماه ادامه می‌یابد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه باید ناوگان اتوبوسرانی نیز برنامه زمان‌بندی مناسب برای ساعت‌های شروع و خاتمه مدارس را انجام دهد، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در کاهش ترافیک مهرماه این است که شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.