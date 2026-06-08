کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق اصفهان نیازمند اقدام فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر دوشنبه در حاشیه دویست و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال جاری موضوعات متنوع و مهمی در حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت که بخش مهمی از آن به مسائل زیرساختی آموزش و پرورش اختصاص داشت.
وی با اشاره به اهمیت اجرای کامل ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش افزود: اجرای این ماده قانونی از محورهای اصلی جلسه بود و در شرایط کنونی به یکی از مسائل مهم شهر اصفهان تبدیل شده است.
ضرورت تأمین سرانه آموزشی همزمان با توسعه شهری
استاندار اصفهان ادامه داد: در مناطقی که ساختوسازهای جدید انجام میشود و شهرکهای مسکونی توسعه مییابد، طبیعتاً جمعیت نیز افزایش پیدا میکند و در چنین شرایطی باید سرانههای آموزشی متناسب با این رشد جمعیتی پیشبینی و تأمین شود.
وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان و سایر شهرداریهای استان باید در اجرای این قانون همکاری جدی داشته باشند تا همزمان با توسعه شهرها، زیرساختهای آموزشی مورد نیاز نیز فراهم شود و در سالهای آینده با کمبود مدرسه و فضای آموزشی مواجه نشویم.
جمالینژاد همچنین به موضوع اوقات فراغت دانشآموزان اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از محورهای مهم جلسه شورای آموزش و پرورش بود و به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه در سال تحصیلی جاری دانشآموزان در مقاطعی کمتر از آموزش حضوری بهرهمند بودند و بخشی از آموزشها به صورت مجازی برگزار شد، لازم است زمینه بازگشت بیشتر دانشآموزان به محیطهای آموزشی و تربیتی فراهم شود.
تأکید بر تقویت فعالیتهای حضوری و ساماندهی سرویس مدارس
استاندار اصفهان ادامه داد: ضروری است ارتباط دانشآموزان با مراکز آموزشی دوباره تقویت شود و به همین دلیل برنامهریزی برای برگزاری کلاسها و فعالیتهای حضوری در ایام تابستان مورد تأکید قرار گرفت تا دانشآموزان بتوانند از ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی موجود استفاده کنند.
وی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه را مسئله حملونقل دانشآموزان و سرویس مدارس عنوان کرد و گفت: این موضوع برای اولیا و مربیان اهمیت زیادی دارد و گزارشهای ارائه شده نشان میدهد همکاری مناسبی میان آموزش و پرورش، شهرداری اصفهان و مجموعه تاکسیرانی در این زمینه شکل گرفته است.
جمالینژاد افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده، میزان رضایت از روند همکاریها قابل توجه بوده و در عین حال مسائل و مشکلات موجود نیز بررسی و برای رفع آنها راهکارهایی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به بررسی وضعیت ناحیه چهار آموزش و پرورش اصفهان در این جلسه اظهار داشت: در این نشست مسائل و چالشهای یکی از نواحی پرچالش آموزش و پرورش استان یعنی ناحیه چهار اصفهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مسئولان این ناحیه مشکلات، نیازها و مطالبات موجود را مطرح کردند و دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط نیز برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص این مسائل در جلسه حضور داشتند.
وی در پایان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مطرح شده در این جلسه به تصویب رسید و با پیگیری مصوبات شورای آموزش و پرورش میتوان امیدوار بود بسیاری از مشکلات اجرایی و اداری این منطقه برطرف شود.
جمالینژاد گفت: هدف شورای آموزش و پرورش استان این است که مسائل و مشکلات مناطق مختلف به صورت دقیق و میدانی شناسایی شود و با حضور دستگاههای مسئول، تصمیمات عملیاتی برای حل آنها اتخاذ شود.
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