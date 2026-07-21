عطا قراجه ای، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مهمترین چالش رشته جراحی دهان، فک و صورت، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین چالش رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی که رشته ما هم از آنها جدا نیست، مشکلات مالی است. گذشته از این سخت تر شدن همراهی با پیشرفت علم و فناوری با توجه به شرایط کشور از دیگر چالش های حرفه ای است.
رئیس بیست و سومین کنگره بینالمللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، افزود: طبیعتا تمامی مشکلات مالی و تورمی چه از نظر هزینه مواد مصرفی و چه از نظر عدم تطابق تعرفه ها با خدمات، مشکلاتی است که کیفیت و کمیت خدمات در هر دو بخش خصوصی و دولتی را تهدید میکند.
قراجه ای ادامه داد: مهمترین چالش امروز رشته جراحی دهان، فک و صورت، حفظ کیفیت خدمات تخصصی در شرایط افزایش روزافزون هزینههای درمان است. این رشته به دلیل وابستگی به تجهیزات پیشرفته، مواد مصرفی عمدتاً وارداتی و فناوریهای نوین، بیش از بسیاری از رشتههای دیگر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار دارد.
وی در همین راستا افزود: از سوی دیگر، افزایش پیچیدگی درمانها، رشد انتظارات بیماران و ضرورت بهروز نگه داشتن دانش و تجهیزات، مسئولیت سنگینی بر دوش همکاران ما گذاشته است. دغدغه ما این است که ضمن حفظ استانداردهای علمی و اخلاقی، امکان ارائه خدمات با کیفیت برای بیماران همچنان فراهم بماند.
این متخصص جراحی دهان و فکر و صورت، در ارتباط با اثرات تورم بر حرفه جراحان دهان، فک و صورت در کشور، گفت: تورم در سالهای اخیر تأثیر مستقیم بر فعالیت حرفهای جراحان دهان، فک و صورت داشته است. افزایش قیمت تجهیزات، مواد مصرفی، هزینههای نگهداری مراکز درمانی، دستمزد نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی، هزینه ارائه درمان را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود: در مقابل، درآمد حرفهای متناسب با این افزایش هزینهها رشد نکرده است. نتیجه این شکاف، کاهش توان سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات، دشوار شدن توسعه مراکز درمانی و در برخی موارد به تعویق افتادن درمان بیماران به دلیل افزایش هزینهها است.
قراجه ای ادامه داد: در نهایت، استمرار این شرایط میتواند هم بر کیفیت خدمات درمانی و هم بر انگیزه نسل جوان برای ورود به این رشته اثرگذار باشد.
وی در خصوص روند تعیین تعرفهها، گفت: تعرفههای خدمات درمانی باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی، هزینه تمامشده خدمات، پیچیدگی اعمال جراحی و حفظ کیفیت درمان تعیین شوند. اگر تعرفهها فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی ارائه خدمات داشته باشند، هم ارائه دهندگان خدمات تحت فشار قرار میگیرند و هم کیفیت و پایداری نظام درمان آسیب خواهد دید.
عضو هیئت مدیره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران تأکید کرد: انجمن جراحان دهان، فک و صورت همواره بر تعیین تعرفههای کارشناسیشده، منصفانه و مبتنی بر شواهد تأکید داشته است. هدف ما افزایش هزینه برای بیماران نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان توان پرداخت بیماران، حمایت بیمهها و استمرار ارائه خدمات تخصصی با کیفیت مطلوب است.
قراجه ای به ردپای بیمهها در بروز چالشهای حرفه پزشکی، اشاره کرد و گفت: بیمهها یکی از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و نقش بسیار مهمی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی دارند. با این حال، در حوزه جراحیهای دهان، فک و صورت هنوز فاصله قابل توجهی میان هزینه واقعی خدمات و میزان پوشش بیمهای وجود دارد.
وی افزود: پوشش محدود بسیاری از خدمات تخصصی، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و بهروز نبودن تعرفههای مورد پذیرش بیمهها، بخشی از چالشهای موجود را ایجاد کرده است.
رئیس کنگره بینالمللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، گفت: اعتقاد ما بر این است که تعامل سازنده میان انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و بیمهها میتواند به اصلاح این روند کمک کند. هرچه پوشش بیمهای واقعیتر و متناسب با نیازهای درمانی باشد، هم بیماران از خدمات مناسبتری بهرهمند خواهند شد و هم امکان ارائه خدمات با کیفیت برای جامعه پزشکی پایدارتر خواهد.
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