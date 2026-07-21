۱۲۳ میلیارد ریال خدمات حمایتی به مددجویان بهزیستی اردستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم علی‌بیگی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هفته بهزیستی یادآور رسالت بزرگ خدمت به اقشار آسیب‌پذیر، گسترش عدالت اجتماعی و پاسداشت کرامت انسانی است و بخش مهمی از آگاهی مردم نسبت به خدمات، ظرفیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان، مرهون تلاش اصحاب رسانه است که همواره پل ارتباطی میان بهزیستی و جامعه بوده‌اند.

وی افزود: سازمان بهزیستی صرفاً یک نهاد حمایتی نیست، بلکه سازمانی تخصصی، علمی و اجتماعی است که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی افراد، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فعالیت می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: همکاران این مجموعه با وجود محدودیت‌های اعتباری و کمبود منابع، تلاش کرده‌اند هیچ مددجویی احساس تنهایی نکند و هیچ فرد نیازمندی از خدمات قانونی خود محروم نماند.

علی‌بیگی تصریح کرد: رویکرد بهزیستی حمایت صرف نیست، بلکه حمایت باید مقدمه استقلال افراد باشد و نه وابستگی، از همین رو توانمندسازی، اشتغال، آموزش، پرداخت تسهیلات، مناسب‌سازی محیط، توسعه خدمات توانبخشی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار دارد.

وی بیان کرد: حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آموزش مهارت‌های زندگی، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از معلولیت، غربالگری بینایی و شنوایی، مشاوره‌های تخصصی و خدمات اورژانس اجتماعی از مهم‌ترین اقدامات این بخش به شمار می‌رود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردستان ادامه داد: همکاران این مجموعه در اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره، مراکز مثبت زندگی و سایر مراکز تخصصی تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

علی‌بیگی اضافه کرد: حل مسائل اجتماعی بدون مشارکت خیران، مؤسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و دستیابی به توسعه اجتماعی پایدار نیازمند همکاری همه بخش‌ها است.

وی بیان کرد: افزایش نیازهای اجتماعی، محدودیت اعتبارات، هزینه‌های ناشی از جنگ، افزایش هزینه‌های درمانی و تخصصی و همچنین رشد تقاضای مددجویان برای خدمات توانبخشی و اشتغال از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بهزیستی است که نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و همراهی خیران خواهد بود.

توانمندسازی؛ اولویت بهزیستی اردستان در حمایت از مددجویان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردستان تأکید کرد: بهزیستی خانه امید اقشار آسیب‌پذیر است و این سازمان با حفظ کرامت انسانی، عدالت در ارائه خدمات، شفافیت، پاسخگویی و تعامل سازنده با مردم و رسانه‌ها مسیر خدمت را با قوت ادامه خواهد داد.

علی‌بیگی با اشاره به آمار خدمات بهزیستی اردستان، گفت: این اداره با سه معاونت و ۱۷ مرکز و واحد زیرمجموعه فعالیت می‌کند و در حال حاضر یک‌هزار و ۲۳۹ نفر دارای معلولیت تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۴۷۷ نفر دارای معلولیت جسمی و حرکتی، ۳۲۸ نفر معلولیت ذهنی، ۱۷۴ نفر اعصاب و روان، ۱۳۵ نفر ناشنوایی، ۱۰۱ نفر نابینایی و کم‌بینایی و ۲۴ نفر نیز دارای اختلال گفتاری هستند.

علی‌بیگی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه توانبخشی بیش از ۱۸ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال خدمات ارائه شد و ۵۶۵ خانوار مستمری ماهانه دریافت کردند، همچنین ۱۷ مددجوی ضایعه نخاعی و ۵۹ نفر دیگر نیز از حق پرستاری بهره‌مند شدند.

رئیس بهزیستی اردستان ادامه داد: در حوزه سلامت اجتماعی، ۳۰۳ خانوار شامل ۵۳۶ نفر تحت حمایت هستند که خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، دانش‌آموزان، بیمه و خانواده‌های دارای فرزند چندقلو را دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در این حوزه بیش از ۱۲۳ میلیارد ریال خدمات نقدی در قالب مستمری، کمک‌هزینه تحصیلی، ودیعه مسکن، سرمایه کار، بیمه و سایر حمایت‌ها به مددجویان پرداخت شد.

آموزش و پیشگیری؛ سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه

علی‌بیگی گفت: در حوزه پیشگیری، دو هزار و ۴۵۴ نفر در زمینه مهارت‌های زندگی، آموزش پیش از ازدواج، فرزندپروری، آگاه‌سازی دختران و زنان و طرح مشارکت‌های اجتماعی نوجوانان آموزش دیدند و هشت کارگاه پیشگیری از اعتیاد نیز برای ۴۵۰ نفر برگزار شد.

رئیس بهزیستی اردستان تصریح کرد: حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کودک پنج و شش ساله تحت غربالگری بینایی قرار گرفتند که ۲۲۰ نفر برای بررسی تخصصی ارجاع شدند، همچنین ۴۲۰ نوزاد نیز غربالگری شنوایی شدند که ۲۴ نفر از آنان نیازمند بررسی بیشتر تشخیص داده شدند.

وی بیان کرد: در حوزه مشارکت‌های مردمی، حدود ۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی جذب شد و مجموع هزینه‌کرد این بخش برای مددجویان به ۳۹۸ میلیارد ریال رسید.

علی‌بیگی خاطرنشان کرد: سال گذشته برای ۱۵۹ مددجو وام خوداشتغالی به ارزش ۳۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت شد که این میزان بیش از سهمیه تعیین‌شده شهرستان بوده است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه ۱۲ واحدی مسکن در اردستان، پروژه ۱۲ واحدی زواره و چهار واحدی مهاباد در دستور کار قرار دارد و همچنین بیش از ۱۲۰ نفر برای دریافت زمین و تعدادی از مددجویان روستایی برای بهره‌مندی از تسهیلات مسکن به بنیاد مسکن معرفی شده‌اند.

اورژانس اجتماعی؛ مداخله به‌موقع در بحران‌های اجتماعی

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردستان درباره اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته ۱۶۳ تماس با خط ۱۲۳ ثبت شد که در ۸۶ مورد تیم سیار اورژانس اجتماعی به محل اعزام و خدمات لازم در زمینه همسرآزاری، کودک‌آزاری، سالمندآزاری، معلول‌آزاری و موارد اقدام یا افکار خودکشی ارائه شد.

علی‌بیگی تصریح کرد: آموزش مهارت‌های کنترل خشم، مدیریت استرس، خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی نیز در مدارس و برای خانواده‌ها برگزار شده و آگاه‌سازی عمومی یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خودکشی، تاکید کرد: خودکشی پدیده‌ای چندعاملی است و اختلالات روانی، افسردگی، اضطراب و نداشتن مهارت مقابله با بحران از مهم‌ترین عوامل آن به شمار می‌رود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اردستان یادآور شد: در طرح «بتا» به شهروندان آموزش داده می‌شود افراد در معرض خطر خودکشی را شناسایی، با آنان گفت‌وگو، آنها را به دریافت خدمات تخصصی ترغیب و در صورت نیاز به مراکز مرتبط از جمله اورژانس اجتماعی و خطوط مشاوره ارجاع دهند.