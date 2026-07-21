به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید «مهداد پاشاییفر» از نیروهای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح سهشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از کارکنان دستگاههای اجرایی در مراغه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور حجت الاسلام جواد حاجیزاده امام جمعه مراغه، علی امیری راد فرماندار شهرستان، سرهنگ توحید فارسی فرمانده انتظامی مراغه و جمعی از فرماندهان و مسئولان همراه بود، مردم با تشییعی باشکوه، پیکر این شهید مدافع وطن را تا خانه ابدیاش بدرقه کردند.
شهید ستواندوم مهداد پاشاییفر از نیروهای متخصص پدافند هوایی بود که در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز نظامی تبریز، هنگام انجام مأموریت و دفاع از حریم هوایی کشور به شهادت رسید.
حضور گسترده و پرشور مردم در این آیین، بار دیگر نشاندهنده ارج نهادن به ایثار و فداکاری مدافعان امنیت و تجدید عهد با آرمانهای شهدا بود.
پیکر مطهر این شهید پس از اقامه نماز، در قطعه شهدای گلشن زهرای مراغه به خاک سپرده شد و حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این مدافع آسمان ایران را گرامی داشتند.
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