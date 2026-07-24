به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر هاشمزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته سراب با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نظم در امور و پایبندی به حدود الهی، اظهار کرد: یکی از جلوههای تقوا، ایستادگی در برابر ظلم، استکبار و دفاع از امنیت و عزت جامعه اسلامی است.
وی با استناد به آیاتی از سوره بقره، بر ضرورت مقابله با متجاوزان تأکید کرد و گفت: قرآن کریم مسلمانان را به مقاومت در برابر کسانی که به آنان تعدی میکنند فراخوانده و حفظ امنیت و آرامش جامعه را در گرو ایستادگی در برابر دشمنان دانسته است.
امام جمعه موقت سراب از حضور مردم در اجتماعات انقلابی، آیینهای بزرگداشت شهدا و مراسمهای مردمی قدردانی کرد و افزود: حضور مردم در صحنه، پشتوانه روحی و معنوی نیروهای مسلح است و موجب تقویت اقتدار کشور در برابر تهدیدهای دشمن میشود.
وی همچنین از تلاشها و مجاهدتهای نیروهای مسلح در دفاع از امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: اقتدار نیروهای نظامی و پشتیبانی مردم، مهمترین عامل ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان است.
نماز جمعه سنگر وحدت و بصیرت
هاشمزاده با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را به ائمه جمعه کشور تبریک گفت و اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین پایگاههای تقویت وحدت، بصیرت، همدلی و انسجام اجتماعی است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام میان مردم و مسئولان را مهمترین نیاز امروز کشور دانست و افزود: دشمن همواره در پی ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است و مسئولان باید با گفتار و رفتار خود زمینه تقویت وحدت ملی را فراهم کنند.
امام جمعه موقت سراب تصریح کرد: مسئولان باید از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی شود پرهیز کنند، زیرا دشمن کوچکترین نشانه اختلاف را فرصتی برای نفوذ و فشار بیشتر تلقی میکند.
اقتصاد؛ مهمترین میدان نبرد امروز
هاشمزاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی به اقتدار قابل توجهی دست یافته است، گفت: دشمن امروز تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده و تلاش میکند از طریق گرانی، فشار معیشتی و اخلال در بازار، نارضایتی عمومی ایجاد کند.
وی از مسئولان خواست با کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد با عوامل اخلال در اقتصاد، زمینه سوءاستفاده دشمن را از بین ببرند.
امام جمعه موقت سراب با اشاره به سیاستهای آمریکا در منطقه اظهار کرد: تجربه نشان داده است که دشمن پس از هر اقدام خصمانه، با طرح موضوع آتشبس و مذاکره درصدد تجدید قوا و طراحی توطئههای جدید است.
وی تأکید کرد: مسئولان دستگاه دیپلماسی باید با هوشیاری، فریب وعدهها و ادعاهای آمریکا را نخورند و اجازه ندهند چرخه «جنگ، آتشبس و مذاکره» بار دیگر تکرار شود.
هاشمزاده در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی کشور، افزایش تابآوری جامعه و حفظ انسجام ملی، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و اقتدار نیروهای مسلح، از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.
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