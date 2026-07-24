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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

هاشم‌زاده: دشمن به دنبال تکرار چرخه «جنگ، آتش‌بس و مذاکره» است

هاشم‌زاده: دشمن به دنبال تکرار چرخه «جنگ، آتش‌بس و مذاکره» است

سراب- امام جمعه موقت سراب با بیان اینکه دشمن به دنبال تکرار چرخه «جنگ، آتش‌بس و مذاکره» است، گفت: مسئولان دیپلماسی باید با هوشیاری مانع تکرار این راهبرد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هاشم‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نظم در امور و پایبندی به حدود الهی، اظهار کرد: یکی از جلوه‌های تقوا، ایستادگی در برابر ظلم، استکبار و دفاع از امنیت و عزت جامعه اسلامی است.

وی با استناد به آیاتی از سوره بقره، بر ضرورت مقابله با متجاوزان تأکید کرد و گفت: قرآن کریم مسلمانان را به مقاومت در برابر کسانی که به آنان تعدی می‌کنند فراخوانده و حفظ امنیت و آرامش جامعه را در گرو ایستادگی در برابر دشمنان دانسته است.

امام جمعه موقت سراب از حضور مردم در اجتماعات انقلابی، آیین‌های بزرگداشت شهدا و مراسم‌های مردمی قدردانی کرد و افزود: حضور مردم در صحنه، پشتوانه روحی و معنوی نیروهای مسلح است و موجب تقویت اقتدار کشور در برابر تهدیدهای دشمن می‌شود.

وی همچنین از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح در دفاع از امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: اقتدار نیروهای نظامی و پشتیبانی مردم، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان است.

نماز جمعه سنگر وحدت و بصیرت

هاشم‌زاده با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را به ائمه جمعه کشور تبریک گفت و اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تقویت وحدت، بصیرت، همدلی و انسجام اجتماعی است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام میان مردم و مسئولان را مهم‌ترین نیاز امروز کشور دانست و افزود: دشمن همواره در پی ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است و مسئولان باید با گفتار و رفتار خود زمینه تقویت وحدت ملی را فراهم کنند.

امام جمعه موقت سراب تصریح کرد: مسئولان باید از هرگونه سخن یا اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی شود پرهیز کنند، زیرا دشمن کوچک‌ترین نشانه اختلاف را فرصتی برای نفوذ و فشار بیشتر تلقی می‌کند.

اقتصاد؛ مهم‌ترین میدان نبرد امروز

هاشم‌زاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی به اقتدار قابل توجهی دست یافته است، گفت: دشمن امروز تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده و تلاش می‌کند از طریق گرانی، فشار معیشتی و اخلال در بازار، نارضایتی عمومی ایجاد کند.

وی از مسئولان خواست با کنترل بازار، مقابله با گران‌فروشی و برخورد با عوامل اخلال در اقتصاد، زمینه سوءاستفاده دشمن را از بین ببرند.

امام جمعه موقت سراب با اشاره به سیاست‌های آمریکا در منطقه اظهار کرد: تجربه نشان داده است که دشمن پس از هر اقدام خصمانه، با طرح موضوع آتش‌بس و مذاکره درصدد تجدید قوا و طراحی توطئه‌های جدید است.

وی تأکید کرد: مسئولان دستگاه دیپلماسی باید با هوشیاری، فریب وعده‌ها و ادعاهای آمریکا را نخورند و اجازه ندهند چرخه «جنگ، آتش‌بس و مذاکره» بار دیگر تکرار شود.

هاشم‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توان اقتصادی کشور، افزایش تاب‌آوری جامعه و حفظ انسجام ملی، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و اقتدار نیروهای مسلح، از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.

کد مطلب 6897651

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