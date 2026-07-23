برگزاری یادواره شهدا در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاری روز پنجشنبه در یادواره قائد شهید امت اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم در مراغه گفت:امروز تنها راه پیروزی و غلبه بر دشمن تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، وحدت و همدلی است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به کینه چندین ساله دشمنان انقلاب اسلامی افزود: تلاش دشمنان ایجاد تفرقه در بین آحاد مردم برای دست یافتن به خواسته هایشان است.

وی اضافه کرد: همه باید با ادامه دهنده راه و مسیر رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله، ۱۲ روزه و جنگ رمضان باشیم و بار دیگر همدلی خود را به نظام سلطه و استکبار جهانی نشان دهیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:به برکت خون رهبر شهید انقلاب اسلامی و سایر شهدا امروز مردم در دفاع از کشور، داشتن حس انتقام از دشمن زبون و ارتقای توان مقاومت بسیار قوی‌تر و محکم‌تر از قبل شده اند.

امیر سیاری گفت: تسلیم شدن در قاموس و ادبیات نظامی و فرهنگی مردم ایران جایی ندارد همچنان که ملت غیور و شجاع ایران اسلامی طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر سر آرمان‌ها و اهداف عالی خود ایستاده و مقاومت کرده است.

علی امیری راد فرماندار شهرستان مراغه نیز در این یادواره با قدردانی از ایستادگی مردم در برابر دو ارتش متجاوز آمریکایی و رژیم کودک کش اسرائیلی گفت: این ایستادگی و مقاومت بهت و شگفتی افکار عمومی جهانیان را باعث شده است، چون در جهان کنونی کسی فکر ایستادگی مقابل ارتش آمریکا را نمی‌کند.

امیری راد با بیان اینکه مردم ایران اسلامی مقابل دشمن متجاوز ایستاده و سر خم نکرده است گفت: این صلابت، ایستادگی و مقاومت را مدیون رهبر شهیدمان هستیم که مسیر زندگی سعادتمند را به امت اسلامی نشان داد و بر همین اساس زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در حقیقت حرکت در مسیر مقاومت است.

گفتنی است شهرستان مراغه در جنگ تحمیلی دوم و سوم ۴۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.