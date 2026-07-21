به گزارش خبرنگار مهر، علی دراسرایی ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران عضو انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آب شرب کلاردشت اظهار کرد: مشکل اصلی این شهرستان کمبود آب نیست، بلکه کمبود ظرفیت مخازن ذخیره و برخی نواقص در شبکه توزیع است.

وی افزود: برای احداث مخزن جدید اعتبارات لازم پیش از جنگ ۱۲ روزه تخصیص یافته و با پیگیری فرمانداری، اجرای این پروژه در دستور کار قرار دارد. همچنین با اصلاح بخشی از شبکه توزیع و ارتقای تصفیه‌خانه، بخش مهمی از مشکلات تأمین آب برطرف خواهد شد.

دراسرایی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، مسئولان آبفا و فرماندار کلاردشت بابت پیگیری این پروژه‌ها قدردانی کرد.

تأخیر در بازنگری طرح جامع، عامل بروز مشکلات

رئیس شورای اسلامی شهر کلاردشت در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از طرح جامع و طرح تفصیلی شهر گفت: طرح جامع کلاردشت در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، اما به دلیل فاصله زمانی طولانی در بازنگری و تدوین طرح‌های بعدی، مشکلات متعددی در حوزه کاربری اراضی، معابر و ساخت‌وسازها ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت تهیه و بازنگری این طرح‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: تأخیر در تشکیل جلسات کارشناسی و طولانی شدن فرآیند بازنگری، موجب ایجاد ایراداتی در اجرای طرح شده و اکنون پیگیری‌های لازم برای بازنگری طرح جامع در حال انجام است.

نباید همه تقصیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز را متوجه مردم دانست

دراسرایی با تأکید بر اینکه نباید تمام مسئولیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز را متوجه شهروندان دانست، اظهار کرد: زمانی که حریم شهر و ضوابط آن به‌موقع تعیین تکلیف نشود، طبیعی است که مشکلاتی در این حوزه به وجود آید.

وی افزود: حریم کلاردشت چندین برابر محدوده شهری است و تعیین تکلیف آن باید همزمان با اجرای طرح جامع انجام می‌شد، اما این موضوع سال‌ها به تعویق افتاده است.

رئیس شورای شهر کلاردشت خاطرنشان کرد: اگر ساماندهی حریم و بازنگری طرح جامع با سرعت بیشتری انجام شود، بسیاری از مشکلات مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز برطرف خواهد شد.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های طولانی‌مدت و تأخیر چندساله در ابلاغ طرح‌های شهری، زمینه بروز تخلفات را فراهم می‌کند و لازم است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف طرح جامع و حریم شهر اقدام کنند.