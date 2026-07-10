به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با برگزاری آیینهای وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، شعری را با عنوان «نوبت انتقام» سروده و در آن به پیام مهم عزاداران حاضر در این آیینها مبنی بر خونخواهی و انتقام اشاره کرده است:
گفتیم این شعار... شنیدند: انتقام!
افراد بیشمار شنیدند: انتقام!
ایرانِ ما حماسهی تشییع آفرید
از خلقِ سوگوار شنیدند: انتقام!
مبعوث شد چنین و به پا خاست ملتی
هستیم خواستار... شنیدند: انتقام!
سیدعلی به مرقد مولا علی رسید
از سوی ذوالفقار شنیدند: انتقام!
آخر رسید مشت گره کرده بر ضریح
شش گوشه بود و یار... شنیدند: انتقام!
تشییع بود و آنهمه پرچم به رنگ سرخ
از رنگ اقتدار، شنیدند: انتقام!
چشم رسانههای جهان بود سمت ما
هنگام انتشار، شنیدند... انتقام!
از آن رژیم غاصب و خون خوار و بدسرشت
تا کدخدای خوار، شنیدند: انتقام!
هرچند سازمان ملل، جنگل است و بس
سگهای زرد و هار شنیدند: انتقام!
داریم با ترامپ پدرکُشتگی، همین!
این را به اختصار، شنیدند: انتقام!
خون است در برابر خون، انتقام ما
صدها هزار بار شنیدند... انتقام!
البته خون مَرد کجا.. خون سگ کجا؟!
در مستی و قمار شنیدند: انتقام!
خون حرام زادهی قاتل، حلال شد
ماییم و انتظار... شنیدند: انتقام!
«کشور» به دست «دوست» سپردیم تا ابد
از عاشقانِ یار شنیدند: انتقام!
از کربلا و مشهد و تهران، قم و نجف
گفتیم آشکار؛ شنیدند: انتقام!
اما وداع و بدرقه، پایان راه نیست
هستیم رهسپار... شنیدند: انتقام!
از این به بعد زائر سیدعلی شدیم
از سمت این مزار شنیدند: انتقام!
گفتیم «السلام علی قائد الشهید»
ماندیم استوار؛ شنیدند: انتقام!
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