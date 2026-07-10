به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، شعری را با عنوان «نوبت انتقام» سروده و در آن به پیام مهم عزاداران حاضر در این آیین‌ها مبنی بر خونخواهی و انتقام اشاره کرده است:

گفتیم این شعار... شنیدند: انتقام!

افراد بی‌شمار شنیدند: انتقام!

ایرانِ ما حماسه‌ی تشییع آفرید

از خلقِ سوگوار شنیدند: انتقام!

مبعوث شد چنین و به پا خاست ملتی

هستیم خواستار... شنیدند: انتقام!

سیدعلی به مرقد مولا علی رسید

از سوی ذوالفقار شنیدند: انتقام!

آخر رسید مشت گره کرده بر ضریح

شش گوشه بود و یار... شنیدند: انتقام!

تشییع بود و آنهمه پرچم به رنگ سرخ

از رنگ اقتدار، شنیدند: انتقام!

چشم رسانه‌های جهان بود سمت ما

هنگام انتشار، شنیدند... انتقام!

از آن رژیم غاصب و خون خوار و بدسرشت

تا کدخدای خوار، شنیدند: انتقام!

هرچند سازمان ملل، جنگل است و بس

سگ‌های زرد و هار شنیدند: انتقام!

داریم با ترامپ پدرکُشتگی، همین!

این را به اختصار، شنیدند: انتقام!

خون است در برابر خون، انتقام ما

صدها هزار بار شنیدند... انتقام!

البته خون مَرد کجا.. خون سگ کجا؟!

در مستی و قمار شنیدند: انتقام!

خون حرام زاده‌ی قاتل، حلال شد

ماییم و انتظار... شنیدند: انتقام!

«کشور» به دست «دوست» سپردیم تا ابد

از عاشقانِ یار شنیدند: انتقام!

از کربلا و مشهد و تهران، قم و نجف

گفتیم آشکار؛ شنیدند: انتقام!

اما وداع و بدرقه، پایان راه نیست

هستیم رهسپار... شنیدند: انتقام!

از این به بعد زائر سیدعلی شدیم

از سمت این مزار شنیدند: انتقام!

گفتیم «السلام علی قائد الشهید»

ماندیم استوار؛ شنیدند: انتقام!