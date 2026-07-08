محمدامین رضائی، هم‌بنیان‌گذار محصولات فرهنگی «حجره ایران»، درباره ایده اولیه آغاز کار در حوزه محصولات فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایده آغازین کار آذرماه ۱۴۰۲ شکل گرفت و نزدیک به یک‌ماه بعد، «حجره ایران» متولد شد. از همان جرقه‌ اولیه شروع، رویکرد ما تقویت و اشاعه‌ هویت و سبک زندگی ایرانی‌-اسلامی بود. حضور کمرنگ محصولات هویت‌آفرین در متن زندگی ما، از یک سو، و هجمه‌های فزاینده‌ فرهنگ بیگانه، از سوی دیگر که عناصر اصیل و کهن ایرانی و اندیشه اسلامی را هدف گرفته‌ است، ما را برای قدم گذاشتن در این عرصه مصمم‌تر کرد.

رضائی، ادامه داد: با وجود نگرانی‌هایی که برخی، درباره‌ موانع شروع کسب‌وکار در شرایط اقتصادی این‌روزها و ریسک سرمایه‌گذاری در این نوع از محصولات ابراز می‌کردند، چشم امید به نگاه حضرت حجت (عج) دوختیم و کار را شروع کردیم. کم کم به این یقین رسیدیم که تولید و عرضه‌ این قبیل محصولات، فراتر یک کسب‌وکار و درآمدزایی، برکت و نور به همراه دارد و ارزش حقیقی آن، روح متعالی، احساس و معنایی‌ است که به مخاطب منتقل می‌شود و در نهایت به اهالی مجموعه ما نیز بازمی‌گردد.

هم‌بنیان‌گذار «حجره ایران»، صنایع فرهنگی را یکی از ابزارهای معرفی رهبر شهید به نسل آینده و جهانیان دانست و گفت: حفظ یاد و خاطره رهبر شهید از طریق صنایع فرهنگی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها است که خلق و عرضه محصولات هویت‌آفرین، بخشی از این پازل را تشکیل می‌دهد. برای شناساندن رهبرمان به نسل آینده و جهانیان، باید دست پری از ایده‌ها و تولیدات داشته باشیم؛ امری که نیازمند نقشه راه است و باری بر دوش هر یک از ما می‌گذارد.

او، تولید و عرضه محصولات فرهنگی با تصویر شهدای مقاومت را راهی برای ترویج سیره و اندیشه آنان دانست و عنوان کرد: شهدای مقاومت با روح متعالی‌ خود، هر یک به اندازه‌ای، مظهری از انسانِ کامل بودند. نشر تصویر آنان، در حقیقت اشاعه‌ سیره و مسیرشان است و این قبیل محصولات، دریچه‌ای برای ورود اندیشه و عمل آن‌ها به زندگی روزمره ما هستند.‌ از همین رو، برای ما ضروری است که این ورود، یا به تعبیر دیگری، خلق محصول با ذائقه نسل جوان همخوان باشد و کاربرد آن برای او جذاب و دلنشین جلوه کند.

رضائی، به نقش نمادها و محصولات هویت‌آفرین در زندگی روزمره اشاره کرد و گفت: رسالت «حجره ایران»، قدم گذاشتن در زندگی روزمره و معنا بخشیدن به آن است؛ هر آنچه بتواند به مشغله‌ها و غفلت‌ها، رنگ تذکر ببخشد، به لحظه‌ها هویت بدهد و آن‌ها را زنده‌ کند. از برچسبی که روی لپ‌تاپ یا پشت تلفن‌همراه می‌چسبد و به یاری همیشه‌همراه تبدیل می‌شود، تا قابی که به دیوار خانه یا محل کار جان می‌بخشد. از آویز خودرو و نشان‌گر کتاب گرفته تا لیوان و دفترچه‌ و سجاده‌هایی که هرکدام به سهم خود، لحظه‌ها را ویژه می‌کنند.

هم‌بنیان‌گذار «حجره ایران»، افزود: معتقدیم همین نشانه‌ها، کلمه‌ها و نقش‌ها هستند که هویت ما را زنده نگه داشته‌اند. پس از شهادت رهبرمان این مسئله را بیش از پیش درک کردیم. این‌روزها نمادها، بیش از همیشه در جزئیات زندگی‌مان جا گرفته‌اند و محصولات هویت‌آفرین، به سبد کالای خانواده‌های ایرانی اضافه شده‌اند. نمونه‌اش پرچم ایران است که پیش از این ایام، به ندرت در خانه‌ها دیده می‌شد، یا نماد مشت‌گره‌کرده‌ و عبارت «باید برخاست» که حالا مفهوم قیام‌لله را به ذهن متبادر می‌کند. کوشش ما در خلق و عرضه‌ محصولات، ادامه‌ همین آرمان و مسیر است.

او، به جایگاه روزافزون محصولات هویت‌آفرین در زندگی خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: نسل امروز نیازهای امروزی دارد و سلیقه‌اش نیز با نسل‌های گذشته متفاوت است. اگر گذشته را به خاطر بیاوریم، اقلام مذهبی و فرهنگی، اغلب ساده، تکراری و ارزان‌قیمت بودند و بیشتر در میان قشری محدود از مخاطبان و برای موارد استفاده اندکی عرضه می‌شدند. امروز اما شاهد رشد روزافزون طراحی و خلق محصولات زیبا، کاربردی و با کیفیت در این عرصه هستیم. به لطف خدا، طراحان و تولیدکنندگان دغدغه‌مند و انقلابی بسیاری نیز تولیدات درخشانی را در این حوزه عرضه کرده‌اند.

رضائی، در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، پیوند خلاقیت، نوآوری و کارآمدی با طراحی‌های به‌روز و شکیل، باعث شده است که محصولات هویت‌آفرین بیش از گذشته جای خود را در زندگی جوان ایرانی باز کنند و به سبد کالای خانوار ایرانی راه پیدا کنند. تجربه‌ ما نیز نشان از اقبال روزافزون مردم به این سبک از محصولات دارد؛ اقبالی که بی‌تردید جز از ثمره‌ خون شهیدان ما نیست، امیدواریم پاسدار خوبی برای میراث آنان باشیم.