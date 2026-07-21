به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی گفت: بیش از ۶۰ درصد بیماریهای شناختهشده انسان و ۷۵ درصد بیماریهای نوپدید و بازپدید منشأ حیوانی دارند و به همین دلیل تقویت نظام مراقبت و همکاری بینبخشی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به وضعیت هاری در کشور، افزود: سال گذشته حدود ۴۴۰ هزار مورد حیوانگزیدگی و ۲۰ مورد مرگ ناشی از هاری در کشور ثبت شد که نشاندهنده بار سنگین این بیماری بر نظام سلامت است.
مرادی ادامه داد: هدف جهانی حذف مرگ ناشی از هاری منتقلشده از سگ تا سال ۲۰۳۰ تعیین شده، اما تحقق این هدف نیازمند اقدامات جدیتر در حوزه پیشگیری و کنترل است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با بیان اینکه ایران دارای ۷۲۹ مرکز پیشگیری و درمان هاری است، اظهار کرد: این مراکز به صورت شبانهروزی خدمات ارائه میکنند و واکسن و سرم ضد هاری نیز به شکل رایگان در اختیار افراد حیوانگزیده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: ارائه خدمات به صدها هزار مراجعهکننده در طول سال، آن هم در شرایط دشوار تأمین دارو و فرآوردههای بیولوژیک، نشاندهنده توانمندی نظام سلامت کشور است.
مرادی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد حیوانگزیدگیها توسط سگ و ۳۸ درصد توسط گربه رخ میدهد، گفت: واکسیناسیون و کنترل سگهای صاحبدار باید با جدیت بیشتری دنبال شود و همانند بسیاری از کشورهای دنیا، صاحبان حیوانات نسبت به واکسیناسیون و نگهداری اصولی آنها مسئول باشند.
وی با اشاره به کاهش روند بروز تب مالت در کشور افزود: هرچند وضعیت این بیماری نسبت به گذشته بهبود یافته، اما کنترل کامل آن بدون افزایش پوشش واکسیناسیون دام امکانپذیر نیست، زیرا بروز بیماری در انسان تابعی از وضعیت بیماری در دام است.
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