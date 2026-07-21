به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز سه‌شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: کشاورزان ما با اعتماد به دولت، گندم خود را خارج از شبکه آزاد به مراکز خرید دولتی تحویل دادند که این کار حقیقتاً ارزشمند و قابل تقدیر است و ما از آن‌ها سپاسگزاریم.

استاندار خوزستان در خصوص وضعیت منابع آبی استان افزود: در حوضه کارون بزرگ که شامل کارون و دز است، عملاً مشکل خاصی نداریم و مشکلات ما محدود به حوضه‌های مارون و کرخه است. کشاورزان در همه حوضه‌ها همکاری کرده‌اند و امیدواریم تابستان را پشت سر بگذاریم و بر اساس پیش‌بینی‌های بارش، برنامه‌ریزی مناسبی برای پاییز داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نیازهای اساسی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در زمینه کود اوره مشکل خاصی وجود ندارد اما بیشترین مشکل مربوط به کود فسفات است. همچنین در زمینه تأمین سوخت مورد نیاز تراکتورها و تجهیزات کشاورزی پیگیری‌های جدی در حال انجام است و با وجود کاهش سهمیه‌ها در سطح کشور، تلاش می‌کنیم سهمیه سوخت استان افزایش یابد.

موالی‌زاده با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان به عنوان قطب کشاورزی کشور ادامه داد: تصمیم گرفته شد زیر نظر شورای کشاورزی استان، کارگروهی با حضور مسئولان بخش‌های زیربط، تشکل‌ها و اصناف مرتبط با کشاورزان تشکیل شود تا تصمیمات مبتنی بر داده‌های میدانی و مسائلی که فعالان این حوزه به‌صورت روزانه با آن مواجه هستند، اتخاذ شود.

استاندار خوزستان در خصوص مطالبات گندمکاران بیان کرد: کاهش پرداختی‌ها نسبت به سال گذشته مربوط به کل کشور است و مختص استان ما نیست. ما مرتباً با وزیر جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه رایزنی کرده‌ایم و پیگیر تسریع در پرداخت مابقی وجوه هستیم.

وی با تأکید بر همراهی مستمر با کشاورزان افزود: ما در کنار کشاورزان هستیم و پشتیبان آن‌ها هستیم و روزانه این موضوع را دنبال و پیگیری می‌کنیم. کشاورزان شرایط کشور را درک می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم مشکلات آن‌ها برطرف شود.