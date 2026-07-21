ادارات کرمان برای حفظ پایداری شبکه انرژی، چهارشنبه تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان بعد از ظهر سه شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی، با توجه به افزایش دمای هوا و تداوم موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی و همچنین حفظ سلامت عمومی، تمامی ادارات و مؤسسات دولتی در سراسر استان کرمان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی، خدماتی، نظامی و انتظامی، همچنین شعب منتخب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، از این تصمیم مستثنی بوده و طبق برنامه به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.