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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

ادارات کرمان برای حفظ پایداری شبکه انرژی، چهارشنبه تعطیل شدند

ادارات کرمان برای حفظ پایداری شبکه انرژی، چهارشنبه تعطیل شدند

کرمان- معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان از تعطیلی تمامی ادارات و مؤسسات دولتی این استان در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه با هدف حفظ پایداری شبکه انرژی و صیانت از سلامت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان بعد از ظهر سه شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه انرژی، با توجه به افزایش دمای هوا و تداوم موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی و همچنین حفظ سلامت عمومی، تمامی ادارات و مؤسسات دولتی در سراسر استان کرمان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل هستند.

بر اساس این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی، خدماتی، نظامی و انتظامی، همچنین شعب منتخب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، از این تصمیم مستثنی بوده و طبق برنامه به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6894795

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