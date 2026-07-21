یخچال انسانی برای مقابله با گرمازدگی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این اتاقک به جای نگهداری غذا و نوشیدنی طوری طراحی شده تا افرادی را که در مقابل گرمای شدید بوده اند، به سرعت خنک کند.

این محصول برای مقابله با دمای فزاینده توسعه یافته هم اکنون توجهات را برای کاربردهایش در محل کار به خود جلب کرده است.

یخچال انسانی توسط شرکت SDRS تولید کننده یخچال ژاپنی ساخته شده و توسط «تروسکو ناکایاما» تامین کننده تجهیزات صنعتی به فروش می رسد و دمای داخل آن حدود ۱۵ درجه سلیوس است. به محض اینکه کاربر روی صندلی داخل آن می نشیند، هوای خنک با دمای حدود پنج درجه سلیوس به سمت سر، گردن، شانه ها و پشت وی هدایت می شود. شرکت سازنده مدعی است کاربر ظرف پنج دقیقه احساس خنکی می کنند. ۱۰ دقیقه ماندن داخل این یخچال به کاهش دمای بدن انسان و کاهش نشانه های مرتبط با گرمازدگی کمک می کند.

اتاقک قابل حمل مذکور سه حالت خنک کنندگی دارد و به طور خودکار پس از ۲۰ دقیقه خاموش می شود تا از سردشدن بیش از حد جلوگیری کند. انرژی مصرفی دستگاه تقریبا نصف یک دستگاه تهویه هوا است و علاوه بر آن نیازی به نصب ندارد. همچنین می توان اتاقک را روی چرخ قرار داد تا به آسانی جابه جا شود. این دستگاه هم اکنون با قیمت ۱.۵ میلیون یوان قبل از مالیات برای فروش عرضه شده است.

یخچال انسانی در حال ارائه می شود که ژاپن با گرمای بی سابقه ای در تابستان روبرو شده است.