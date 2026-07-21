کمبود پزشک؛ چالش اجرای طرح پزشک خانواده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: در سطح یک اجرای این طرح، به ازای هر سه هزار نفر باید یک پزشک عمومی وجود داشته باشد و در سطح دو نیز حضور پزشکان متخصص در هشت رشته از جمله اطفال، جراحی عمومی، پاتولوژی، بیهوشی و برخی رشته‌های دیگر ضروری است و در سایر رشته‌ها، پزشکان موجود پاسخگوی نیاز استان هستند.

وی تصریح کرد: خراسان جنوبی در رشته‌های پزشکی عمومی، اطفال و بیهوشی با کمبود نیرو مواجه است که بخشی از این کمبود جبران شده و برای افزایش همکاری بخش خصوصی نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

در ادامه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در صورت اجرای صحیح، زمینه تحقق عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های درمان را فراهم می‌کند.

مجید شایسته خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در شهرستان قاینات به ۲۹ پزشک نیاز داشتیم که تاکنون ۶ پزشک تأمین شده‌اند و در حوزه پزشک خانواده روستایی نیز همچنان با کمبود چهار پزشک مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۸ پزشک به دلایل مختلف از خراسان جنوبی خارج شدند، افزود: در هر مرکز، هیئت امنا تشکیل شده و مسائل و مشکلات موجود، از جمله موضوع خودمراقبتی، بررسی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.