کشف خط لوله ۶ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت قاچاقچیان از استفاده آنان از یک خط لوله مخفی برای انتقال سوخت قاچاق به شناورهای متخلف در دریا مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان پس از حضور در منطقه و انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق به شناسایی یک خط لوله انتقال سوخت شدند که به صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی مخفی شده و تا اعماق دریا امتداد یافته بود.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول تقریبی ۶ هزار متر از ساحل به دریا کشیده و از طریق آن سوخت قاچاق را به شناورهای متخلف منتقل می‌کردند.

سرهنگ میرعالی، تصریح کرد: مأموران در عملیاتی هدفمند ضمن جمع‌آوری و انهدام این خط لوله موفق به کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند و مسیر انتقال سوخت توسط قاچاقچیان را مسدود کردند.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.