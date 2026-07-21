به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از ساختمان دیالیز عسلویه با اشاره به روند تکمیل این پروژه اظهار کرد: ساختمان دیالیز در حال حاضر حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها اجرای سقف کاذب و بخشی از تأسیسات آب و برق آن باقی مانده است که با آغاز مجدد فعالیت پیمانکار از هفته جاری، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد تا این مرکز در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

پاسالار با بیان اینکه تأمین تجهیزات این مرکز نیز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و از طریق شورای راهبردی دستگاه‌های دیالیز به همراه سایر تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این بخش تأمین خواهد شد.

وی همچنین از تأمین چندین دستگاه کولر گازی برای این مرکز خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده طی ماه‌های گذشته، کولرهای گازی مورد نیاز از محل‌های مختلف تهیه شده تا ساختمان دیالیز با امکانات مناسب آماده ارائه خدمات به شهروندان شود.

رئیس شورای سلامت شهرستان عسلویه در ادامه با اشاره به تأمین نیروی انسانی این مرکز تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده، سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز را بر عهده دارد و اقدامات اولیه در این زمینه نیز انجام شده است.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی این مرکز درمانی گفت: بیماران دیالیزی شهرستان سال‌ها برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر بودند و راه‌اندازی این مرکز، بخشی از مشکلات و دغدغه‌های آنان و خانواده‌هایشان را کاهش خواهد داد.

پاسالار در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل عملیات اجرایی، نصب تجهیزات و استقرار کادر درمان، مرکز دیالیز عسلویه در هفته دولت به صورت رسمی افتتاح شده و خدمات مورد نیاز بیماران را در داخل شهرستان ارائه کند.