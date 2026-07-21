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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سمت ارتش لبنان در زوطر غربی

تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سمت ارتش لبنان در زوطر غربی

ارتش لبنان اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی به سمت یگانهای ارتش لبنان در زوطر غربی در جنوب لبنان آتش گشوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی در بیت یاحون و کونین در جنوب لبنان انفجارهای مهیبی انجام دادند.

در شهرک حداثا درجنوب لبنان نیز نظامیان اسرائیلی انفجارهایی انجام دادند.

همزمان منابع خبری از حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به علی الطاهر در جنوب لبنان خبر دادند.


توپخانه رژیم اشغالگر صهیونیستی منطقه تپه «علی الطاهر» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

ارتش لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای ارتش مهمات منفجر نشده را در زوطر غربی منفجر کردند.

ارتش لبنان همچنین بیان کرد: نظامیان اشغالگر اسرائیلی به سمت نیروهای ما در زوطر غربی آتش گشودند. حملات اسرائیل مانع از اجرای گامهای مربوط به استقرار در مناطق آزمایشی خواهد شد.

کد مطلب 6894954

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بی وجود ترین ارتش دنیا ، ارتش لبنان ، تو سرش هم بزنی آخ نمیگه.

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