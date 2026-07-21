به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از تجاوزها و حملات ارتش صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان که بر خلاف روند امضای توافق چارچوب دنبال می شود، اعلام اجرای «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان، به آزمون دیگری در روند اجرای توافق چارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

این تحولات پس از آن رخ داد که وزارت امور خارجه آمریکا آغاز عملیات مناطق آزمایشی در شهرک‌های «فرون»، «صریف» و «زوطر غربی» را در راستای اجرای توافق چارچوب اعلام کرد. بر اساس این توافق، مسئولیت امنیتی این مناطق بر عهده ارتش لبنان و تحت نظارت گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان خواهد بود.

همزمان با این اعلام، خبرنگار الجزیره گزارش داد که ارتش لبنان امروز سه‌شنبه وارد شهرک «زوطر الغربیه» در منطقه «نبطیه» و شمال رودخانه لیتانی شده است. تیم‌های مهندسی ارتش کار پاکسازی خیابان‌ها و خنثی‌سازی مواد منفجره و بقایای جنگی را آغاز کرده‌اند که اولین پیاده‌سازی عملی ترتیبات جدید در میدان است. همچنین از شهروندان خواسته شده تا زمان استقرار کامل وضعیت امنیتی، از عزیمت به این شهرک خودداری کنند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی حضور خود را در منطقه‌ موسوم به «خط زرد» که شامل حدود ۶۰ شهرک و روستا است و اکثر ساکنان آن آواره شده‌اند، تثبیت کرده است.

الجزیره می‌افزاید که این سه منطقه، به‌معنای اراضی تخلیه‌ شده پس از یک اشغال دائمی نیستند؛ چرا که نیروهای صهیونیست اساساً وارد شهرک‌های فرون و صریف نشده بودند و در زوطر غربی نیز عملیات محدودی را انجام داده و سپس عقب‌نشینی کرده بودند.

به همین علت سرتیپ «الیاس حنا»، کارشناس نظامی و راهبردی، معتقد است که تل آویو در واقع هیچ امتیازی به طرف لبنانی نداده است؛ زیرا مساحت این سه شهرک از حدود ۲ درصد از کل ۶۰۰ کیلومتر مربعی که در اشغال ارتش صهیونیستی قرار دارد، فراتر نمی‌رود. وی معتقد است که تل‌آویو تلاش می‌کند با وجود محدودیت تأثیر میدانی، این اقدام را به عنوان یک گام بزرگ جلوه دهد.

حنا افزود: انتخاب شهرک‌های زوطر الغربیه، فرون و صریف تصادفی نبوده است؛ چرا که همگی در مجاورت «منطقه امنیتی» ایجاد شده توسط ارتش صهیونیستی قرار دارند. این امر تداوم «عمق امنیتی» را که ارتش صهیونیستی به دنبال تثبیت آن در داخل خاک لبنان است، تضمین کرده و کنترل آتشباری بر محیط پیرامونی این شهرک‌ها را حفظ می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که این تجربه همزمان ارتش و دولت لبنان را هدف قرار داده تا میزان توانایی آن‌ها در خلع سلاح حزب‌الله و اعمال سیطره کامل مشخص شود؛ هرچند اجرای این مأموریت با چالش‌های میدانی و سیاسی پیچیده‌ای روبروست که فراتر از صرفِ استقرار نیروهاست.

حنا توضیح داد که سازوکار سنجش موفقیت «مناطق آزمایشی» نیز همچنان مورد اختلاف است؛ در نشست‌های رم پیشنهاد شد که وظیفه ارزیابی به طرف ایتالیایی سپرده شود، اما تل آویو اصرار دارد که آمریکا یا فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) این مسئولیت را بر عهده بگیرند تا تل‌آویو تأثیر مستقیمی بر نتایج این روند داشته باشد.

شرایط زمانی مبهم در طرح

سرتیپ «الیاس حنا» تأکید کرد که این توافق فاقد جدول زمانی مشخص برای مراحل بعدی است؛ موضوعی که راه را برای تمدید وضعیت موجود باز می‌گذارد. علاوه بر اینکه اگر تل آویو مدعی شود که شروط موفقیت محقق نشده است، حضور خود را در مناطقی که تحت کنترل دارد، طولانی‌تر کند.

وی گفت که چالش‌ها صرفاً به جنبه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه شامل بازگرداندن ساکنان، تأمین خدمات اساسی، حفاظت از غیرنظامیان، جلوگیری از هرگونه حادثه امنیتی که ممکن است باعث بازگشت تنش‌ها شود.

این تحولات همزمان با تداوم نقض حریم‌ هوایی و زمینی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد؛ جنوب لبنان در ساعات گذشته شاهد حملات موشکی رژیم صهیونیستی، پرواز گسترده پهپادها و انجام حملات هوایی صوری بوده است.